«Дай мне контракт!» Боец поп-ММА Чурчаев добрался до босса UFC Даны Уайта

Пойдет по пути Шары Буллета?

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем. В группе поддержки Царукяна перед поединком оказался известный боец поп-ММА Шовхал Чурчаев, который предпринимает попытки попасть в UFC. Пока все тщетно, но в этот раз Чурчаев сделал еще один шаг к тому, чтобы о нем узнали в главном промоушене мира.

У звезды YouTube-боев непримечательный рекорд в Sherdog — всего 3-0, а в UFC он впервые по-настоящему засветился на турнире в Абу-Даби, когда напал на Пауло Косту, после чего бразильский средневес еще долго рассказывал подробности инцидента. В Остине Чурчаев столкнулся с более влиятельной фигурой, но никаких конфликтов устраивать не стал.

Шовхал познакомился с президентом UFC Даной Уайтом, которого команда Царукяна встретила в коридорах арены. На видео, снятом менеджером Царукяна Саятом Абдрахмановым, Шовхал сначала шутит, что он, наконец, приехал, а затем обращается к боссу UFC: «Дана, дай мне контракт». Уайт просьбу Чурчаева не услышал, но позже Шовхал опубликовал совместное фото с главой UFC. Впрочем, оно ничего не значит — Уайт фотографируется со всеми желающими.

Попасть в UFC через Саята Абдрахманова тоже вряд ли получится — менеджер Царукяна, Петра Яна и других топовых бойцов уже сказал, что вряд ли станет работать с Чурчаевым. «У меня нет цели набрать много бойцов, я сейчас иду к тому, чтобы просто работать с теми бойцами, с кем у нас есть взаимопонимание, — сказал Саят Sport24. — Те люди, которые мне доверяют, с кем мне приятно работать. Я думаю, с Шовхалом нам будет тяжело в этом плане общий язык найти, учитывая влияние, которая оказала на него поп-ММА-индустрия».

Несмотря на совсем небольшие шансы, вероятность, что Чурчаев попадет в UFC, сохраняется, учитывая пробивной характер Шовхала и уже имеющиеся прецеденты. Совсем недавно в промоушене дебютировал Шара Буллет, ранее выступавший в поп-ММА. Чурчаеву гонорары Шарабутдина вряд ли предложат, но не стоит исключать, что у него появится возможность попробовать себя в лучшей лиге мира.