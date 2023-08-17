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Биография Шавката Рахмонова: история непобежденного бойца UFC

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press
Боец ММА Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press
Боец ММА Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов.
Фото Соцсети
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Жизненный путь казахстанца, родившегося в Узбекистане.

Шавкат Бахтибаевич Рахмонов
Прозвище: Кочевник
Дата рождения: 23 октября 1994
Место рождения: Шурчи, Узбекистан
Рост: 188
Вид спорта: ММА
Весовая категория: полусредняя (77 кг)
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 17-0

Детство и юность Шавката Рахмонова

Рахмонов родился в городе Шурчи в Узбекистане. С малых лет мальчик мечтал стать спортсменом. По словам Шавката, в детстве он был хулиганом и непоседой. В семье работала только мама. В детские годы Рахмонов много времени проводил с бабушкой по линии матери. Женщина была очень ласкова к нему и верила, что в будущем внук станет большим человеком.

Шавкат и его папа — казахи по национальности из подрода Алтынбай рода Шекты ветви Алимулы крупного племени Алшын, а мать принадлежит племени Конырат.

Спортивная карьера Шавката Рахмонова

Рахмонов с юности начал заниматься спортом. Участие в уличных драках переросло сперва в любительские тренировки, а затем в профессиональные. Шавкат увлекался боксом и боевым самбо. Под руководством тренера Владимира Фофанова Рахмонов начал изучать смешанные единоборства в Караганде. Позже казахстанский боец понял, что нужно сконцентрировать внимание на ММА, где у него было больше возможностей для развития.

Рахмонов рассказывал, что ранее проводил тренировки в сильный мороз. Боец делал пробежки в минусовую температуру — от -15 градусов Цельсия до -20.

За свой первый бой по правилам ММА Рахмонов получил 20-30 тысяч тенге. В 2013 году Шавкат завоевал пояс в полусреднем весе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA). Организаторы любительского турнира выплатили спортсмену около 500 долларов. Через год он стал чемпионом Азии в полусреднем весе WMMAA.

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17 октября 2014 года Рахмонов дебютировал в M-1 Global. Тогда казахстанец победил удушающим приемом россиянина Адама Цурова в первом раунде турнира M-1 Challenge 52.

В общей сложности Рахмонов провел 7 поединков в M-1 и во всех одержал победы. Шавкат стал чемпионом полусредней весовой категории M-1 в марте 2019 года. В том поединке «Кочевник» техническим нокаутом одержал победу над россиянином Данилой Приказой на турнире M-1 Challenge 101 в Алма-Ате. Летом Рахмонов защитил титул в противостоянии с бразильцем Тьяго Варежаном.

Шавкат Рахмонов в UFC

В июле 2019 года Рахмонов подписал контракт с UFC. Шавкат стал первым казахом в американской спортивной организации.

В октябре 2020 года казахстанец провел первый бой в UFC. На турнире UFC 254 Шавкат удушающим приемом победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру.

В июне 2021 года Рахмонов одержал победу сабмишном над бразильцем Мишелем Празерисом UFC Fight Night: Ган vs. Волков в Лас-Вегасе.

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В феврале 2022 года на UFC Fight Night 200 Рахмонов эффектным образом нокаутировал ганца Карлстона Харриса в первом раунде. За этот Шавкат получил бонус от UFC «Лучшее выступление вечера».

В июне 2022 года Рахмонов задушил во втором раунде американца Нила Мэгни на UFC on ESPN 38 и получил второй бонус в карьере — «Лучшее выступление вечера».

5 марта 2023 года Шавкат одержал победу в третьем раунде над американцем Джеффом Нилом на UFC 285. Их поединок был признан «Лучшим боем вечера». На протяжении боя Рахмонов пропустил много серьезных ударов, но в итоге задушил соперника в стойке. Полученный гонорар составил чуть более 200 000 долларов.

Боец ММА Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press

Смена гражданства

В 2014 году Рахмонов получил казахстанское гражданство. Вместе с родными спортсмен уехал в Караганду. В городе мальчик совмещал работу и тренировки. Днем он был на базаре, а вечером шел заниматься спортом. Из-за подработок грузчиком Шавкат мог пропустить тренировку ради получения дополнительных денег. Семья хотела приобрести квартиру в Казахстане, поэтому каждый работал с утра до ночи на базаре.

По словам Рахмонова, первое время он стеснялся заходить в магазины одежды Adidas или Reebok из-за своего внешнего вида и незнания языка.

Стиль Шавката Рахмонова

У Рахмонова хорошая борцовская база. Большинство своих боев в UFC Шавкат одержал приемами из борьбы. При этом казахстанец обладает качественной ударной техникой, так как занимался боксом.

Достижения Шавката Рахмонова

  • Победитель 17 поединков в профессиональных ММА, 5 — в UFC
  • Чемпион в полусреднем весе M-1 Global (защита титула в 2019 году)
  • Чемпион в полусреднем весе Казахстанской федерации смешанных единоборств
  • Чемпион мира в полусреднем весе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA)-2013
  • Чемпион Азии в полусреднем весе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA)-2014
  • Дважды получал бонус за выступление вечера в UFC и один раз за лучший бой вечера

Личная жизнь и увлечения Рахмонова

Рахмонов женат. Имя своей избранницы Шавкат не уточняет, так как не хочет демонстрировать личную жизнь публично. У бойца ММА есть три ребенка — две дочери и один сын

Рахмонов любит прогулки пешком и на велосипеде. Иногда посещает кинотеатр с супругой. Вместе с друзьями играет в баскетбол.

В соцсетях Шавкат любит публиковать фото и видео с тренировок. Спортсмен также делится с подписчиками снимками из путешествий.

Боец ММА Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов.
Фото Соцсети

Сколько зарабатывает Рахмонов

По данным портала Media Referee, состояние Рахмонова оценивается в 1 миллион долларов. Много лет боец UFC сотрудничает с компанией энергетических напитков Gorilla. Шавкат не рекламирует алкоголь и букмекеров.

Социальные сети Шавката Рахмонова

Страница в Википедии

Tik Tok
Instagram* https://instagram.com/shavkatrakhmonov94?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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