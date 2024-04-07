UFC Fight Night 240: Брендан Аллен победил Криса Кертиса и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 240, в главном бою которого Брендан Аллен (24-5) победил Криса Кертиса (31-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Брендан Аллен (США) победил Криса Кертиса (США) — Раздельное решение судей (47-48, 48-47, 49-46).

Промежуточный вес: Деймон Джексон (США) победил Александра Эрнандеса (США) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Чепе Марискаль (США) победил Моргана Шаррьера (Франция) — Раздельное решение судей (29-28, 27-30, 29-28).

Легкий вес: Игнасио Бохамондес (Чили) победил Кристоса Гиагоса (США) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Чарли Кэмпбелл (США) победил Тревор Пика (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Полусредний вес: Алекс Мороно (США) победил Курта Макги (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Лукаш Бжески (Польша) победил Вальтера Уокера (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Норма Дюмон (Бразилия) победила Жермейн де Рандами (Нидерланлы) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Виктор Хьюго (Бразилия) победил Педро Фалькао (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Жеан Матсумото (Бразилия) победил Дэна Аргету (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Сесар Алмейда (Бразилия) победил Дилана Будку (США) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Нора Корнолле (Франция) победила Мелиссу Маллинс (Великобритания) — Единогласное решение судей.