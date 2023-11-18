Хирамагомедов: «В дебютном бою в UFC Шара Буллет повел себя как воин»

Боец АСА Гаджимурад Хирамагомедов прокомментировал дебют Шарабутдина Магомедова в UFC на турнире в Абу-Даби.

«Шара Буллет удивил, показал характер, дрался до конца. Он повел себя как воин. Я говорил ему, что нужно работать над борьбой, нужно вставать. У Романа Копылова не было борьбы, но в зале он постоянно встает из-под борцов. А в клинче Шара очень опасен, он же таец. Постоянные скрутки, подсечки. Время покажет. Мы желаем ему хороших подготовок», — приводит слова Хирамагомедова MMA.Metaratings.ru.

21 октября на турнире UFC 294 Шарабутдин Магомедов провел дебютный поединок против бразильца Бруно Силвы. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Магомедов.