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UFC Fight Night 232 Аллен — Крэйг и Тюлюлин — Дункан: прямая трансляция боев турнира

UFC Fight Night 232 состоится в Лас-Вегасе (США) 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Брендан Аллен.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 232 состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 18 ноября. В главном событии вечера американец Брендан Аллен проведет поединок в среднем весе против шотландца Пола Крэйга. Также в этот вечер в октагон выйдет российский боец Денис Тюлюлин против британца Кристиана Данкана.

Турнир начнется в 22.00 по московскому времени. Бой Тюлюлин — Дункан ожидается в 23.40 мск. Основной кард стартует в 1.00 мск.

Основной кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 1.00 мск. Также следить за UFC Fight Night 232 в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

Изначально планировался рейтинговый бой между Данканом и Сезаром Алмейдой, однако бразилец выбыл из-за неотложной операции в связи с инфекцией. Россиянин согласился выйти на замену.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Брендан Аллен
Денис Тюлюлин
Пол Крейг
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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