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Сегодня, 09:37

Четыре бойца получили денежный бонус по итогам UFC Fight Night 228

Давид Хачатрян
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Четыре бойца получили дополнительные бонусы за выступление на UFC Fight Night 228.

Бразильянка Марина Родригес (17-3) получила дополнительные 50 тысяч долларов за досрочную победу над американкой Мишель Уотерсон (18-12) — Родригес победила техническим нокаутом во втором раунде. Также 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» был удостоен канадец Шарль Журден (15-6), который победил сабмишном в первом раунде бразильца Рикардо Рамоса (16-5).

Бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получили американец Тим Минс (33-15) и португалец Андрэ Фиальо (16-8). Минс победил Фиальо техническим нокаутом в третьем раунде в рамках предварительных боев турнира.

Турнир UFC Fight Night 228 состоялся 23 сентября в Лас-Вегасе, США.

Андрэ Фиальо
Марина Родригес
Мишель Уотерсон
Тим Минс
UFC
ММА
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