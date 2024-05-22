Витрук: «О'Мэлли проиграл Яну, но является легитимным чемпионом UFC»

Боец смешанных единоборств Павел Витрук поделился мнением о выступлениях чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли.

«Шон О'Мэлли — хороший чемпион или человек, которого довели до высот. Редко выбывает так, чтобы первый номер рейтинга дрался с 11-м. Это многое значит. Его ведут. Все мы знаем, сколько вопросов оставил бой Петра Яна и О'Мэлли. Я считаю, что Шон проиграл ту встречу.

Но он доказал, что является чемпионом, расправившись с Алджамейном Стерлингом. Действующий и легитимный чемпион, яркая личность, умеющая себе продать. UFC нужны звезды, продающие трансляции. Поэтому достойный чемпион. Круто, молодец!" — приводит слова Витрука MMA.Metaratings.ru.

В октябре 2022 года О'Мэлли победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. Летом того же года американец отправил в нокаут своего соотечественника Алджамейна Стерлинга, завоевав пояс в легчайшем весе.

В своей карьере 29-летний О'Мэлли одержал 18 побед и потерпел 1 поражение.