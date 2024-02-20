Брайан Ортега: «Мне было бы интересно подраться с Махачевым. Любого можно засабмитить»

Бывший претендент на пояс UFC в полулегком весе Брайан Ортега рассказал в интервью «СЭ» о своих шансах выиграть приемом у Ислама Махачева.

— Крейг Джонс говорил, что у вас сабмишены лучше, чем у Махачева. Когда вы видите работу Ислама у сетки, проглядывается ли там возможность для вашей фирменной гильотины?

— Это хороший вопрос. Я всегда говорил, что мне было бы интересно проверить мой стиль в бою с Хабибом, когда он выступал, или сейчас с Исламом. Я говорю это без тени неуважения, мне просто интересно. Любого человека можно засабмитить. Любого. Вопрос — есть ли у вас навыки для этого. Мне было бы интересно потренироваться с Хабибом, и чтобы он протестировал меня, показал мне [почему его тяжело засабмитить].

— Бойцы из школы Хабиба всегда подшучивают над джиу-джитсу и ставят его ниже самбо. Что вы думаете о самбо?

— Я не знаю, дружище, я никогда не тренировался по самбо. Может быть, я поеду в Россию как-нибудь и поучусь, и тогда пойму. Но в сердце у меня джиу-джитсу.

В ночь на 25 февраля Ортега подерется с Яиром Родригесом на турнире UFC в Мехико.