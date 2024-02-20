Брайан Ортега: «Топурия — новая версия полулегковеса»

Бывший претендент на пояс UFC в полулегком весе Брайан Ортега в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о новом чемпионе дивизиона Илие Топурии.

— Многие считают Илию Топурию новой версией полулегковеса, по крайней мере, в боксе. Он бьет комбинации длиннее и вариативнее, чем пиковый Макгрегор. Защита, блок и сила удара у него лучше, чем у Холлоуэя. Согласны?

— Да, так и есть. Он нокаутировал Волкановски, он хорош. Мне показалось, Волкановски привык работать с высокими бойцами, и с бойцом своего роста ему было некомфортно, ему пришлось работать с углов и позиций, к которым он не привык.

В ночь на 25 февраля Ортега подерется с Яиром Родригесом на турнире UFC в Мехико.