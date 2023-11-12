Боец Борщев прокомментировал свои слова о том, что дерется в американском промоушене не за Россию

Российский боец UFC Вячеслав Борщев отреагировал на слова о том, что он дерется в американском промоушене за деньги, а не за Россию.

«По поводу флага и всей остальной ерунды. Я не лицемер, поэтому никого не хочу обманывать. Дерусь я за деньги, потому что это моя работа. Вот люди, которые дерутся за Россию — они сейчас на СВО, МЧСники, доктора. Эти люди представляют Россию. Когда я был в любительской сборной, я представлял Россию. Я дрался за Россию, потому что был в составе сборной России. Сейчас это моя работа. Я грею жопу в Калифорнии! Ну кого мне обманывать?! Зачем я буду лицемером? Я люблю Россию, я русский человек. Но я дерусь за деньги. Надеюсь, дорогие россияне поймут правильно и не будут злиться. А всем ультра-патриотам есть самая невероятная возможность, чтобы доказать любовь к родине. Вы знаете, куда надо ехать», — заявил Борщев в интервью Sport24.

Ранее на турнире UFC 295 Борщев победил в бою с представителем Азербайджана Назимом Садыховым. Бой продлился три раунда и завершился ничьей решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).