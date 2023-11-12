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Сегодня, 17:04

Боец Борщев прокомментировал свои слова о том, что дерется в американском промоушене не за Россию

Виктория Кравченко
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Российский боец UFC Вячеслав Борщев отреагировал на слова о том, что он дерется в американском промоушене за деньги, а не за Россию.

«По поводу флага и всей остальной ерунды. Я не лицемер, поэтому никого не хочу обманывать. Дерусь я за деньги, потому что это моя работа. Вот люди, которые дерутся за Россию — они сейчас на СВО, МЧСники, доктора. Эти люди представляют Россию. Когда я был в любительской сборной, я представлял Россию. Я дрался за Россию, потому что был в составе сборной России. Сейчас это моя работа. Я грею жопу в Калифорнии! Ну кого мне обманывать?! Зачем я буду лицемером? Я люблю Россию, я русский человек. Но я дерусь за деньги. Надеюсь, дорогие россияне поймут правильно и не будут злиться. А всем ультра-патриотам есть самая невероятная возможность, чтобы доказать любовь к родине. Вы знаете, куда надо ехать», — заявил Борщев в интервью Sport24.

Ранее на турнире UFC 295 Борщев победил в бою с представителем Азербайджана Назимом Садыховым. Бой продлился три раунда и завершился ничьей решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).

Источник: https://sport24.ru/mma/news-595325-boyets-ufc-borshchev-obyasnil-slova-chto-deretsya-ne-za-rossiyu-za-rf-srazhayutsya-v-zone-svo-a-ya-greyu-zhopu-v-ssha
Вячеслав Борщев
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