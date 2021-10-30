Летящее колено Сэндхагена отшибает людям память. Эдгар после нокаута забыл даже тренировочный лагерь

Колено, вылетающее как боевой истребитель из-за гор.

Соперник Петра Яна по сегодняшнему титульному бою Кори Сэндхаген — ударник редкой породы.

Во-первых, он умеет выключать людей сложными и цветистыми техниками. Во-вторых, ему удается делать это в боях против топовых соперников. В-третьих, для него практически нет разницы, доводить эти удары до подвижных или стоячих мишеней, и, в-четвертых, все эти техники у него естественно вытекают из позиции и не несут серьезного побочного риска. Четвертый пункт объясняется тем, что Кори соединяет в себе не только лихие креативные трюки, но и солидный фундамент в виде футворка, хорошей ударной школы и стратегической дисциплины. Это бывает довольно редко — как правило, яркие рискующие ударники не обладают хорошей позиционной выучкой.

Два самых пламенных финиша Сэндхагена в UFC были добыты спиннинг уил-киком (бой с Марлоном Мораесом) и летящим коленом (поединок с Фрэнки Эдгаром). Никогда до этого Мораес и Эдгар — безусловно, элитные бойцы — не проигрывали нокаутами от ударов ногами или коленями. Мораес — двукратный чемпион Бразилии по муай-тай, сам большой мастер ударов ногами, но за вертушкой Кори не уследил. Фрэнки Эдгар провел в UFC больше 60 тейкдаунов, всегда успешно проходил в ноги, менял уровни, но тут впервые напоролся на летальное колено.

Это тот самый редкий нокаут, который уже перетекает из категории «красиво» в категорию «страшно». После этого колена Фрэнки не помнил не только самого боя, но и тренировочного лагеря.

«Я помню, как сижу с моими тренерами после боя, — вспоминал Эдгар в интервью ESPN. — Рядом врачи. Я спрашиваю: «Марк (Генри — тренер. — Прим. «СЭ»), что случилось?» Он говорит: «У тебя был бой». И я вспомнил, да, у меня был бой. Но я не помнил с кем. Спрашиваю: «С кем дрался?» Они говорят: «Сэндхаген». Я пытаюсь вспомнить тренировочный лагерь — и не могу. Спрашиваю снова: «Когда стало известно, что у меня с ним бой?» Я подумал, что, может быть, вышел на коротком уведомлении. Но Марк говорит: «Бро, два месяца. Ты тренировался к нему два месяца». Даже спустя время память не возвращалась. Доктор спрашивал, какой сегодня день, я напрягал все силы и не мог вспомнить. Говорил: «Сентябрь, декабрь»».

Летящее колено — особый джокер в колоде Кори. Нет другого бойца в текущем ростере UFC, кто исполняет этот удар так же быстро, своевременно и точно. Он вылетает у него как боевой истребитель из-за горы. Усиливает эту технику и серьезное преимущество Сэндхагена в росте над средним показателем в дивизионе. Кори — 180 см, а средний рост бантамвейтов UFC — 168-172 см. Когда у тебя такой перевес в росте, ты можешь бить колено словно апперкот.

Надо сказать, что летящее колено само по себе — очень инерционный, супердинамичный и опасный удар, кто бы его ни исполнял. Недаром самый быстрый нокаут в истории UFC был оформлен именно этой техникой. Хорхе Масвидаль едва не лишил жизни Бена Аскрена уже на 5-й секунде поединка (хотя, по сути, финиш состоялся даже на 2-3-й секундах).

Также можно вспомнить культовое летящее колено Кида Ямамото уже на 4-й секунде боя.

То, что такие чрезвычайно быстрые нокауты оформляются именно летящим коленом, легко объяснимо. Бойцы начинают бой с быстрого сближения, что в случае с этим ударом можно использовать как разбег. Рукой нокаутировать с такого линейного разбега крайне тяжело, под кик тоже непросто подстроиться, а вот летящее колено — самый динамически подходящий маневр. Успешное доведение этого удара зависит от многих факторов — дистанции, атлетизма, позиции, тайминга и антропометрических показателей.

Мы решили собрать самые интересные разборы этого удара — от мастеров спорта по тайскому боксу до тренеров ММА мирового класса, чтобы объяснить природу летящего колена максимально глубоко и интересно.

Андрей Корешков, чемпион Bellator. «Для этого удара надо поджать к сетке, обмануть, прыгнуть с двух ног выше и сильнее, перестраховаться захватом соперника за шею»

«Если брать колено Орловского с Федором, он сначала сделал правильную вещь — поджал человека. Это самое главное. Потому что если человеку есть куда бежать, то защититься от этого удара очень легко. Сделать шаг и поставить руки. Поэтому перед летящим коленом лучше сначала прижать человека к стенке или уже контратаковать его проход в ноги, но это уже немножко тяжелее. Андрей попытался с Федором сделать что-то, не знаю, из классики тайского бокса, когда выпрыгиваешь с одним коленом. Это немножко медленно, потому что толчок идет только с одной ноги. В нашей школе Александра Шлеменко мы бьем этот удар с двух ног. При толчке с одной вам нужно поднять весь вес своего тела только одной ногой.

Когда вы толкаетесь с двух, нужно сделать какое-то обманное движение. Подсесть, поменять уровень, показать, что собираетесь делать проход. И в этот момент толкаетесь с двух ног и делаете разножку. И, чтобы не пропустить удар рукой, нужно держать руки. Хотя в бою об этом легко забыть, поэтому нужно привыкать. И прыгать как можно выше. Чем выше вы прыгаете, тем будет сильнее удар. Больше шанс, что вы нокаутируете человека и ничего не пропустите в ответ. Поэтому вся схема выглядит так: зажать к стене, запутать, прыгнуть выше и сильнее. После удара колена лучше схватиться за голову соперника, зафиксировать клинч. Если вы не попадете коленом, то будет хотя бы хорошая позиция, и вы сможете продолжить классические удары коленями уже в корпус, в голову.

Когда мы атакуем, мы делаем более сильный прыжок для этого колена, инерция больше, удар чуть позатянутее. Но когда человек на тебя идет, мне необязательно прыгать сильно и высоко, мне нужно просто сделать быструю разножку. Его движение вперед сделает всю работу за тебя. И разножка поможет не найти сопернику ваших ног для захвата. Обратная разножка разрывает захват. Для этого удара нужно долго нарабатывать прыжок, мышечную память. Партнер ставит руки на уровень подбородка, и вы прыгаете с ударом".

Александр Суржко, мастер спорта по тайскому боксу. «Важно выносить таз вперед, делать для усиления рывок рукой, стараться бить между рук соперника»

«Есть две вариации направления колена — прямо вперед и снизу вверх, направленный в челюсть, разбирал Суржко на Youbube-канале bloodandsweatmma. — Надо стараться ударить между рук, где вот эта рамка из солнечного сплетения, ребер и головы. Для усиления удара необходим рывок одной из рук. Если бьем правым коленом, то это правая рука, левым — левая. Вторая рука у головы, чтобы не нанесли встречный удар. Дистанция при летящем колене должна быть чуть более длинная, чем при обычном ударе коленом.

Удар начинается с шага, переноса веса на переднюю ногу. Когда нам не хватает этой дистанции, мы отрываем в прыжке опорную ногу. При ударе очень важно выдавать таз вперед. Если таз останется сзади при нанесении удара, то не будет акцента, это будет просто толчок. Колено с разножки бьется с более длинной дистанции. Если вы вытянете рукой, то не достанете ею соперника. Бьете правым коленом, отрываете левую опорную ногу, выносите таз, добавляете левое колено".

Дмитрий Суродеев, МСМК по панкратиону. «Пятку бьющей ноги нужно тянуть к ягодице, бить — не коленной чашечкой, а бедренной костью«

«Если вы бьете этим коленом, то пятка должна максимально тянуться к ягодице, — говорил на Суродеев на Youbube-канале bloodandsweatmma. — Для чего это нужно? Бить нужно не коленной чашечкой — у многих новичков эта ошибка, — а бедренной костью. И заостряется эта кость сильнее всего, именно когда вы тянете пятку.

И если вы хорошо еще выдаете таз вперед, вы максимально выносите колено вперед и бьете сильно и необходимым местом. Чем больше таз выстреливаете вперед, вплоть до неприятного ощущения сзади, в пояснице, тем острее будет колено. Чем меньше выдаете таз, тем больше удар придется на коленную чашечку. А это очень больно. Как защищаться от колена? Перекрыться руками, скрутить корпус, если не хотите отдавать позицию, некоторые выставляют руки, но это опасно".

Габриэль Варга, чемпион Glory. «Есть три типа дистанции для летящего колена»

«Я хотел бы предложить три разновидности летящего колена, — сказал Варга на своем Youtube-канале Gabriel Varga. — Каждый тип требует разной дистанции. Первая разновидность завязана на длинной дистанции. Вы стоите на расстоянии, с которого какой бы удар вы ни нанесли — он не должен доходить. Отводите назад правую ногу, с которой пойдет удар коленом. Левая опорная нога впереди, вы стоите на всей ее ступне и в последнюю секунду выпрыгиваете с правым коленом. Таз идет вперед, а не остается сзади. Носок на правой ноге должен тянуться вниз, левая нога вытягивается назад.

Второй тип летящего колена — это разножка. Это колено работает на боксерской дистанции. Вы стоите на средней дистанции, бьете руками. Задняя правая нога поднимается для удара коленом, но вы не бьете им, а делаете разножку и переключаете вес на левое колено, которым идет удар. Правое колено поднимаем, левая нога не отрывается от земли, затем перенос веса на другую сторону — и прыжок с левым коленом.

Третий тип — колено в прыжке на ближней дистанции. Здесь летящее колено и колено с разножки уже не будут работать. Вы стоите близко, можно, если идет отработка на лапах, взять лапу руками в тайский захват. Вес на правой ноге. Взлетать вы должны одновременно двумя ногами. Перед прыжком они должны выровняться. Лучшее упражнение для тренировки такого прыжка — делать небольшие подпрыгивания, отрывая обе ноги одновременно в разножке. Прыгнули — развели ноги в разножку — приземлились одновременно двумя ногами. Лапу партнер должен держать на уровне шеи".

Дуэйн Людвиг, один из лучших ММА-тренеров в мире. «Нельзя прыгать с коленом просто так. Нужен угол входа в атаку и угол выхода»

«Прежде чем разбирать это колено, нужно сказать, что Кори — суператлетичный ниндзя, — рассказывал Людвиг на Youtube-канале Bang Muay Thai. — Первый важный момент: когда он промазал лоу-кик, вернее, Фрэнки здорово защитился и убрал ногу, Кори после сильного промаха не застыл и не прекратил двигаться. Он провернулся вокруг себя из-за промаха и тут же начал двигаться, подпрыгивать. Это очень важно — после промаха тут же снова двигаться и подпрыгивать. Прыжки очень здорово помогают нащупывать тайминг для ударов.

Далее важно, как Кори вытягивал Фрэнки на себя. Обычно я учу своих ребят бить летящее колено на третьем отшаге назад. Он идет на вас, вы убираете сначала заднюю ногу назад, за ней переднюю, снова заднюю — снова переднюю, снова заднюю — снова переднюю, и, когда ноги сводятся вместе, вы заряжаетесь в бедро и прыгаете с коленом. Обратите внимание, что Кори, когда взлетал, перекрывал голову левой рукой от правого хука или оверхенда. И когда приземлялся — тоже возвращал руку. Мы все помним летящее колено Орловского с опущенными руками — Федор его подловил.

Третий важный момент — найти угол входа в атаку и угол выхода из атаки. На таком уровне вы не можете просто стоять лицом к лицу и прыгнуть прямо перед ним, вы должны создать угол. Либо вы зашагиваете за заднюю ногу соперника и, прыгая, уходите тоже в сторону. Либо зашагиваете за переднюю и прыгаете так, чтобы приземление шло за заднюю ногу соперника. То есть вы летите по диагонали, как пролетел Кори. Это нужно, чтобы оказаться в стороне и не попасть под контратаку. Команда Кори проделала хорошую домашнюю работу и изучила, что Фрэнки слишком переносит вес на переднее бедро, чтобы создавать давление и искать тейкдаун. Именно за эту ногу Кори зашагнул и прыгал в другую сторону, чтобы создать выход из атаки за заднюю ногу соперника".

Кертис Блейдс, тяжеловес UFC. «Лучшая защита от летящего колена — постоянное движение»

«Лучшая защита — постоянное движение, — говорил Блейдс в интервью «СЭ». — Когда я дрался с Алистаром Оверимом, человеком, у которого реально сильные колени, пусть и не летящие, я ни разу не дал ему попасть ими по себе. Потому что я двигался. Нельзя давать ударникам коленями статичной цели. Если ты постоянно будешь двигаться, у них не будет времени подготовить летящее колено. Двигаться и двигаться, не стоять».

Конечно, в случае с любым ударом или движением бывают случаи, когда боец настолько быстр и атлетичен, что это с лихвой перекрывает любые технические погрешности. Недавно уволенный из UFC за историю с домашним насилием Луис Пенья обладает суператлетичным летящим коленом. Выступая по кикбоксингу, он вырубил соперника, пробив этот удар два раза подряд, как будто это какой-то джеб.

У Кори Сэндхагена летящее колено может быть очень техничным, но часто он бьет его на одном атлетизме и тайминге, не особо заморачиваясь по чистоте исполнения.

«Летящее колено — не самая техничная вещь в мире, — объяснял Кори для канала UFC. — Просто есть моменты, когда его нельзя не ударить. Ты должен выбрасывать его в ту зону, пространство, куда, как тебе кажется, сделает следующий шаг соперник. Либо ты бьешь колено издалека, когда они просто не ожидают. Летящее колено не обязано быть идеально техничным, чтобы оформить нокаут. Это просто очень жесткий удар, который я бью, и если ты напарываешься на него, то тебя ждет плохой вечер. Ну и против низкорослых бойцов я всегда пробую летящее колено, было бы глупо этого не делать».

Этот удар у Сэндхагена отличает отменная точность. Сплошь и рядом в ММА примеры, когда люди бьют этот удар в молоко. Кори бил его 11 раз в UFC, промазав на считанные миллиметры только две попытки. В 9 же случаях он оформлял либо нокаут (как с Эдгаром), либо нокдаун (как с Баутистой), либо просто серьезно потрясал соперника (как Диллашоу или Ассунсао). Если американец выбрасывает два летящих колена за бой, он обязательно попадает одним (и, кстати, Петр Ян пропускал этот удар в поединке с Алджамейном Стерлингом).

Кори может доводить это колено в абсолютно любых ситуациях — работая первым номером (как с Баутистой), встречая агрессивного оппонента вторым номером (как с Эдгаром и Диллашоу), на боксерской дистанции, на дистанции киков, встречая оверхенд (как с Линекером) или лоу-кик (с Мораесом).

На данный момент рекорд по количеству нокаутов летящим коленом в истории UFC принадлежит Йоэлю Ромеро (два нокаута этим ударом). Будет удивительно, если Кори не превзойдет его.