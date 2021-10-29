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«У Федора сила удара будет и в 60 лет». Ян Блахович — Анкалаев, Гловер, как жена спасла от увольнения из UFC

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 19:15
Ян Блахович. Фото Getty Images Ян Блахович против Доминика Рейеса. Фото Getty Images
Ян Блахович. Фото Getty Images
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Эксклюзивное интервью перед титульным боем.

30 октября чемпиону UFC в полутяжелом весе Яну Блаховичу предстоит вторая защита титула в поединке против Гловера Тейшейры.

Со времен боя Рэнди Кутюра и Чака Лидделла (февраль 2006-го) мы не видели в титульнике этого веса столь возрастных бойцов. Блаховичу 38 лет, Гловеру — 41, но оба находятся в самом преображенном состоянии в карьере. Поляк необычайно расцвел в последние годы, превратившись в пугающего нокаутера, бразилец же перебил всю молодежь, построил пятиматчевую победную серию и спустя семь лет снова подерется за титул.

Подобный затяжной камбэк Гловера в титульную гонку — настолько большая редкость, что в истории UFC был только один боец, у кого промежуток между двумя титульниками еще длиннее. Демьян Майя дрался за титул в среднем весе против Андерсона Сильвы в апреле 2010-го, проиграл решением и вторую возможность выступить за пояс получил только спустя (!) 17 поединков, да и то в другой весовой категории. Тейшейре после поражения Джонсу в апреле 2014-го понадобилось чуть меньше боев, чтобы получить бой за пояс, — 14.

Блахович, в отличие от своего соперника, использовал первую же титульную возможность по максимуму — в сентябре 2020-го поляк грубо избил Доминика Рейеса, а затем пересобирал по очкам поднявшегося из средней весовой Израэля Адесанью. В поединке с нигерийцом Ян удивил тем, что в сложной дистанционно-ударной игре не уступил кикбоксеру мирового класса. После таких успехов поляк впервые в своем титульном походе идет фаворитом с новым соперником — на его победу букмекеры дают 1,38, на выигрыш Гловера — 3,70.

За пару дней до боя «Спорт-Экспресс» добился права на эксклюзивное интервью с Блаховичем и обсудил его путь к титулу, секрет нокаутирующей мощи, форму Федора Емельяненко, а также узнал историю любви с супругой Доротой.

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— Ваша фамилия «Блахович» что-то значит на польском?

— Ничего не значит (смеется). Просто фамилия. Хотя сейчас она представляет Легендарную польскую силу. Когда вы слышите «Блахович», то речь о чемпионе мира и его Легендарной польской силе. Но, вообще, мне стоит спросить моего отца, может, он мне что-то расскажет о нашей фамилии.

— Вы когда-то называли Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов. Видели его последнюю победу нокаутом в 45 лет?

— Я видел только сам финиш. Нокаут получился прекрасным, я не ожидал, что в его руках все еще есть эта сила. Но она есть. Думаю, и в 60 лет она у него будет. Фантастика, что он по-прежнему хорош в таком возрасте.

— Ваш любимый бой или финиш Федора?

— Не помню, но мне нравятся его бои с Минотавром, с Кро Копом. Давно все это было, я так легко и не вспомню (смеется). У него много хороших боев, но с Минотавром и Кро Копом стоят особняком.

— Почему вы с командой обрядились в желтые футболки? Довольно нетипичный цвет для вас.

— Не знаю, почему желтый. Это наш спонсор Manto, мне очень нравится их одежда. Мы можем из этой серии выбрать и белые футболки, и голубые. А желтая — может быть, потому что мы в Абу-Даби, много солнца, пустыня, хорошая погода, везде жарко (смеется).

— Какой у вас любимый цвет, кстати?

— Голубой, наверное. Голубые глаза — вот из-за этого всего.

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— Помните, с какого боя UFC вы начали чувствовать, что вас теперь не остановить?

— Первый раз такое чувство возникло после боя с Девином Кларком, когда я оборвал серию поражений. Победил в хорошем стиле, был в хорошей форме, здорово себя чувствовал. Но по-настоящему вот это чувство пришло после боя с Рокхолдом. Тогда я понял, что могу побить любого и стать чемпионом. Настало мое время.

— До боя с Рокхолдом мы не видели, чтобы вы вырубали людей руками в таком пугающем стиле. Как превратились в нокаутера?

— Все идет от головы. Когда я нокаутировал Рокхолда, я поверил, что могу побеждать так уже не только в зале, но и боях. У меня были нокауты до этого, но в зале. После Рокхолда я поверил в себя, и пошли нокауты.

— У вас есть однопанчевые нокауты и левой рукой, и правой. Какая рука у вас все-таки сильнее?

— Левая, очевидно, сильнее. В правой тоже есть сила, но левая, конечно, мощнее.

— Доминик Рейес недавно сказал, что в вашем бою он получил серьезное сотрясение мозга. Когда такое слышите, вам неловко?

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— Это часть нашей работы. Все понимают, что может случиться в клетке. Я хочу нокаутировать моих оппонентов, но не хочу травмировать их. Это наша работа, если вы не можете принять последствия, бросайте ее. Надеюсь, он восстановится и вернется к тренировкам.

— Вы лично в каком бою за все эти годы приняли максимальный ущерб?

— В KSW у меня была два боя с Сокуджу. В первом поединке я принял самый большой ущерб в карьере. Он так отбил мне ногу, что я не мог ходить три недели. Просто лежал на кровати все это время. Когда врач посмотрел на мои ноги, сказал: «Никогда в жизни такого не видел». Все мышцы на ногах были уничтожены.

— Давайте о вашем сопернике Гловере Тейшейре поговорим. Удивлены, что в 41 год он сносит всех этих молодых ребят?

— Я не удивлен. Он старше меня (Блаховичу — 38. — Прим. «СЭ»), но я знаю, что происходит в его голове. Он нашел способ побеждать, используя то, что у него есть в этом возрасте. Меня это не удивляет, посмотрите на форму того же Федора в 45 лет. Я готовлюсь к лучшей версии Гловера. Это его последний шанс подраться за титул, возможно, вообще один из последних боев в UFC. Мне нужно готовиться ко всему. И я готов.

— На вашем Youtube-канале я увидел, что вы весь кемп очень много работали над джиу-джитсу. Если мы условно в процентах посчитаем — насколько вы улучшили БЖЖ за этот лагерь?

— Где-то на 20%, а то и больше. Джиу-джитсу всегда было у меня в порядке, но сейчас я просто разблокировал новые качества (смеется). Я чувствую, что могу работать в партере в состоянии потока. Я не делаю никаких новых техник, но мои старые трюки я вывел на новый уровень. На совсем другой уровень. Думаю, на 25, даже на 30 процентов я стал сильнее в партере. Это очень важно для боя с Гловером, потому что он захочет меня перевести. Я люблю стойку, люблю боксировать, бить ногами, но он захочет идти в партер, чтобы использовать БЖЖ. Я не имею права этого бояться. Если я буду бояться в партере, то не смогу свободно чувствовать себя и в стойке. Сейчас же я готов так, что могу делать все что угодно в стойке и не бояться партера.

— У вас один из лучших левых киков в этом весе. Помните, когда этот удар стал настоящим оружием?

— Когда я занимался муай-тай по любителям и попал в национальную сборную Польши. Помню, мы как-то говорили с тренером, и я сказал ему: «Правая нога у меня плоха, но Господь дал мне левую» (смеется). Он забыл про мою правую, но вложил особенную силу в левую. Если говорить конкретно, то я почувствовал эту ногу по-настоящему где-то 20 лет назад, может, даже 25.

Ян Блахович против Доминика Рейеса. Фото Getty Images
Ян Блахович против Доминика Рейеса. Фото Getty Images
Даниэль Кормье. «Федору стоит завершить карьеру. Иначе все может закончиться совсем не сказкой». Кормье про Емельяненко

— Вы по-прежнему каждый день нарабатываете удары именно этой ногой или держите ее в тонусе через общую работу на лапах и спарринги?

— Я по-прежнему часто отрабатываю удары только левым киком, но даже когда я не задействую эту ногу, она вылетает сама по себе (смеется). Она просто работает в одиночку. Она у меня очень сильная и быстрая. Я могу бить левым киком из любых позиций. Нет ни одной позиции, из которой я не смогу ударить левый кик. Иногда она вылетает из каких-то очень странных позиций. И мои спарринг-партнеры говорят, что даже когда они ставят блок под мой левый кик, они чувствуют большую отдачу. Я всегда оттачиваю эту ногу, остаюсь после тренировок и бью по тяжелой груше.

— В бою с Адесаньей вы очень четко наказывали его за уклоны назад левым киком в корпус. Эту штуку подметили ваши тренеры?

— Я давно в боях и сам могу многое подмечать прямо в ходе поединка. Я просто очень хорошо реагировал на эти его уклоны.

— Кто был вашим самым умным оппонентом в карьере?

— Самый умный оппонент... Безусловно, Адесанья приходит на ум. Его тяжело было читать. Если брать других, то сразу не могу сказать, надо подумать... Вы задавайте следующий вопрос, а я пока подумаю (смеется).

— В полутяжелом дивизионе уверенно идет наверх Магомед Анкалаев. Что о нем думаете?

— Очень хороший боец. У него есть все, чтобы стать первым претендентом на титул. А потом, кто знает, может, мы подеремся с ним. Но так — у него есть все, чтобы стать первым претендентом.

Ян Блахович. Четыре года назад Блахович застрял в UFC на рекорде 2-4, и его хотели уволить. Поляка спасла невеста

— Меня очень впечатлила история, как ваша супруга Дорота рассылала письма матчмейкерам UFC и уговаривала их не увольнять вас после рекорда 2-4 и двух поражений подряд. Как вы с Доротой встретили друг друга?

— Она работала в KSW, польском промоушене. Когда я подписал с ними контракт, она стала звонить мне по организационным вопросам: «Вам надо приехать туда, сюда, по этому адресу», — и так далее. Работала с бойцами. И так я и познакомился с ней. ММА нас свели (смеется). Одна афтепати, вторая... И теперь мы вместе.

— Как быстро вы поняли, что это та самая женщина, с которой вы хотели бы прожить жизнь?

— Мы повстречались где-то год, и я понял это. Сначала отношения были на расстоянии: она жила в Варшаве, я — в Цешине. Между этими городами 360 километров. Но так или иначе мы делали все, чтобы быть вместе. А когда наши отношения выжили после первого года на расстоянии, то все хорошо. Я понял, что она — та самая.

— В вашей паре кто оптимист, а кто — скептик?

— Я оптимист. Я всегда верю в лучшее. Она больше пессимист (смеется). Я же каждый день учусь, как быть оптимистом, как наслаждаться жизнью, не смотреть на мир с унынием. Если что-то случилось, то зачем думать об этом? Сделал выводы — и двигайся дальше.

— Вы всегда здорово предсказываете результаты своих боев. Как видите рисунок на этот раз?

В моих тренировках по визуализации я вижу, что нокаутирую его во 2-м или 3-м раунде. Но я все еще не понимаю, какой именно рукой. У меня еще есть пару дней, чтобы подумать, и тогда все станет ясно. Но точно, что это будет 2-й или 3-й раунд.

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