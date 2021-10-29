Эксклюзивное интервью перед титульным боем.

30 октября чемпиону UFC в полутяжелом весе Яну Блаховичу предстоит вторая защита титула в поединке против Гловера Тейшейры.

Со времен боя Рэнди Кутюра и Чака Лидделла (февраль 2006-го) мы не видели в титульнике этого веса столь возрастных бойцов. Блаховичу 38 лет, Гловеру — 41, но оба находятся в самом преображенном состоянии в карьере. Поляк необычайно расцвел в последние годы, превратившись в пугающего нокаутера, бразилец же перебил всю молодежь, построил пятиматчевую победную серию и спустя семь лет снова подерется за титул.

Подобный затяжной камбэк Гловера в титульную гонку — настолько большая редкость, что в истории UFC был только один боец, у кого промежуток между двумя титульниками еще длиннее. Демьян Майя дрался за титул в среднем весе против Андерсона Сильвы в апреле 2010-го, проиграл решением и вторую возможность выступить за пояс получил только спустя (!) 17 поединков, да и то в другой весовой категории. Тейшейре после поражения Джонсу в апреле 2014-го понадобилось чуть меньше боев, чтобы получить бой за пояс, — 14.

Блахович, в отличие от своего соперника, использовал первую же титульную возможность по максимуму — в сентябре 2020-го поляк грубо избил Доминика Рейеса, а затем пересобирал по очкам поднявшегося из средней весовой Израэля Адесанью. В поединке с нигерийцом Ян удивил тем, что в сложной дистанционно-ударной игре не уступил кикбоксеру мирового класса. После таких успехов поляк впервые в своем титульном походе идет фаворитом с новым соперником — на его победу букмекеры дают 1,38, на выигрыш Гловера — 3,70.

За пару дней до боя «Спорт-Экспресс» добился права на эксклюзивное интервью с Блаховичем и обсудил его путь к титулу, секрет нокаутирующей мощи, форму Федора Емельяненко, а также узнал историю любви с супругой Доротой.

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— Ваша фамилия « Блахович » что-то значит на польском?

— Ничего не значит (смеется). Просто фамилия. Хотя сейчас она представляет Легендарную польскую силу. Когда вы слышите «Блахович», то речь о чемпионе мира и его Легендарной польской силе. Но, вообще, мне стоит спросить моего отца, может, он мне что-то расскажет о нашей фамилии.

— Вы когда-то называли Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов. Видели его последнюю победу нокаутом в 45 лет?

— Я видел только сам финиш. Нокаут получился прекрасным, я не ожидал, что в его руках все еще есть эта сила. Но она есть. Думаю, и в 60 лет она у него будет. Фантастика, что он по-прежнему хорош в таком возрасте.

— Ваш любимый бой или финиш Федора?

— Не помню, но мне нравятся его бои с Минотавром, с Кро Копом. Давно все это было, я так легко и не вспомню (смеется). У него много хороших боев, но с Минотавром и Кро Копом стоят особняком.

— Почему вы с командой обрядились в желтые футболки? Довольно нетипичный цвет для вас.

— Не знаю, почему желтый. Это наш спонсор Manto, мне очень нравится их одежда. Мы можем из этой серии выбрать и белые футболки, и голубые. А желтая — может быть, потому что мы в Абу-Даби, много солнца, пустыня, хорошая погода, везде жарко (смеется).

— Какой у вас любимый цвет, кстати?

— Голубой, наверное. Голубые глаза — вот из-за этого всего.

— Помните, с какого боя UFC вы начали чувствовать, что вас теперь не остановить?

— Первый раз такое чувство возникло после боя с Девином Кларком, когда я оборвал серию поражений. Победил в хорошем стиле, был в хорошей форме, здорово себя чувствовал. Но по-настоящему вот это чувство пришло после боя с Рокхолдом. Тогда я понял, что могу побить любого и стать чемпионом. Настало мое время.

— До боя с Рокхолдом мы не видели, чтобы вы вырубали людей руками в таком пугающем стиле. Как превратились в нокаутера?

— Все идет от головы. Когда я нокаутировал Рокхолда, я поверил, что могу побеждать так уже не только в зале, но и боях. У меня были нокауты до этого, но в зале. После Рокхолда я поверил в себя, и пошли нокауты.

— У вас есть однопанчевые нокауты и левой рукой, и правой. Какая рука у вас все-таки сильнее?

— Левая, очевидно, сильнее. В правой тоже есть сила, но левая, конечно, мощнее.

— Доминик Рейес недавно сказал, что в вашем бою он получил серьезное сотрясение мозга. Когда такое слышите, вам неловко?

— Это часть нашей работы. Все понимают, что может случиться в клетке. Я хочу нокаутировать моих оппонентов, но не хочу травмировать их. Это наша работа, если вы не можете принять последствия, бросайте ее. Надеюсь, он восстановится и вернется к тренировкам.

— Вы лично в каком бою за все эти годы приняли максимальный ущерб?

— В KSW у меня была два боя с Сокуджу. В первом поединке я принял самый большой ущерб в карьере. Он так отбил мне ногу, что я не мог ходить три недели. Просто лежал на кровати все это время. Когда врач посмотрел на мои ноги, сказал: «Никогда в жизни такого не видел». Все мышцы на ногах были уничтожены.

— Давайте о вашем сопернике Гловере Тейшейре поговорим. Удивлены, что в 41 год он сносит всех этих молодых ребят?

— Я не удивлен. Он старше меня (Блаховичу — 38. — Прим. «СЭ»), но я знаю, что происходит в его голове. Он нашел способ побеждать, используя то, что у него есть в этом возрасте. Меня это не удивляет, посмотрите на форму того же Федора в 45 лет. Я готовлюсь к лучшей версии Гловера. Это его последний шанс подраться за титул, возможно, вообще один из последних боев в UFC. Мне нужно готовиться ко всему. И я готов.

— На вашем Youtube-канале я увидел, что вы весь кемп очень много работали над джиу-джитсу. Если мы условно в процентах посчитаем — насколько вы улучшили БЖЖ за этот лагерь?

— Где-то на 20%, а то и больше. Джиу-джитсу всегда было у меня в порядке, но сейчас я просто разблокировал новые качества (смеется). Я чувствую, что могу работать в партере в состоянии потока. Я не делаю никаких новых техник, но мои старые трюки я вывел на новый уровень. На совсем другой уровень. Думаю, на 25, даже на 30 процентов я стал сильнее в партере. Это очень важно для боя с Гловером, потому что он захочет меня перевести. Я люблю стойку, люблю боксировать, бить ногами, но он захочет идти в партер, чтобы использовать БЖЖ. Я не имею права этого бояться. Если я буду бояться в партере, то не смогу свободно чувствовать себя и в стойке. Сейчас же я готов так, что могу делать все что угодно в стойке и не бояться партера.

— У вас один из лучших левых киков в этом весе. Помните, когда этот удар стал настоящим оружием?

— Когда я занимался муай-тай по любителям и попал в национальную сборную Польши. Помню, мы как-то говорили с тренером, и я сказал ему: «Правая нога у меня плоха, но Господь дал мне левую» (смеется). Он забыл про мою правую, но вложил особенную силу в левую. Если говорить конкретно, то я почувствовал эту ногу по-настоящему где-то 20 лет назад, может, даже 25.

Ян Блахович против Доминика Рейеса. Фото Getty Images

— Вы по-прежнему каждый день нарабатываете удары именно этой ногой или держите ее в тонусе через общую работу на лапах и спарринги?

— Я по-прежнему часто отрабатываю удары только левым киком, но даже когда я не задействую эту ногу, она вылетает сама по себе (смеется). Она просто работает в одиночку. Она у меня очень сильная и быстрая. Я могу бить левым киком из любых позиций. Нет ни одной позиции, из которой я не смогу ударить левый кик. Иногда она вылетает из каких-то очень странных позиций. И мои спарринг-партнеры говорят, что даже когда они ставят блок под мой левый кик, они чувствуют большую отдачу. Я всегда оттачиваю эту ногу, остаюсь после тренировок и бью по тяжелой груше.

— В бою с Адесаньей вы очень четко наказывали его за уклоны назад левым киком в корпус. Эту штуку подметили ваши тренеры?

— Я давно в боях и сам могу многое подмечать прямо в ходе поединка. Я просто очень хорошо реагировал на эти его уклоны.

— Кто был вашим самым умным оппонентом в карьере?

— Самый умный оппонент... Безусловно, Адесанья приходит на ум. Его тяжело было читать. Если брать других, то сразу не могу сказать, надо подумать... Вы задавайте следующий вопрос, а я пока подумаю (смеется).

— В полутяжелом дивизионе уверенно идет наверх Магомед Анкалаев. Что о нем думаете?

— Очень хороший боец. У него есть все, чтобы стать первым претендентом на титул. А потом, кто знает, может, мы подеремся с ним. Но так — у него есть все, чтобы стать первым претендентом.

— Меня очень впечатлила история, как ваша супруга Дорота рассылала письма матчмейкерам UFC и уговаривала их не увольнять вас после рекорда 2-4 и двух поражений подряд. Как вы с Доротой встретили друг друга?

— Она работала в KSW, польском промоушене. Когда я подписал с ними контракт, она стала звонить мне по организационным вопросам: «Вам надо приехать туда, сюда, по этому адресу», — и так далее. Работала с бойцами. И так я и познакомился с ней. ММА нас свели (смеется). Одна афтепати, вторая... И теперь мы вместе.

— Как быстро вы поняли, что это та самая женщина, с которой вы хотели бы прожить жизнь?

— Мы повстречались где-то год, и я понял это. Сначала отношения были на расстоянии: она жила в Варшаве, я — в Цешине. Между этими городами 360 километров. Но так или иначе мы делали все, чтобы быть вместе. А когда наши отношения выжили после первого года на расстоянии, то все хорошо. Я понял, что она — та самая.

— В вашей паре кто оптимист, а кто — скептик?

— Я оптимист. Я всегда верю в лучшее. Она больше пессимист (смеется). Я же каждый день учусь, как быть оптимистом, как наслаждаться жизнью, не смотреть на мир с унынием. Если что-то случилось, то зачем думать об этом? Сделал выводы — и двигайся дальше.

— Вы всегда здорово предсказываете результаты своих боев. Как видите рисунок на этот раз?