Кого Кадыров может выставить против Хабиба. Кардиомашина, молодой чемпион и локальная звезда

Чеченский лидер утверждает, что способен заплатить Нурмагомедову больше, чем UFC.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду в прямом эфире в Instagram назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC. А после того, как в комментариях кто-то написал, что Хабиб порвет бойцов из «Ахмата», он заявил, что готов предложить Хабибу любые деньги за поединок с кем-либо из спортсменов, представляющих «Ахмат». Новая звезда UFC Хамзат Чимаев во время прямого эфира Кадырова, когда тот говорил, что Нурмагомедов порвал UFC, но не факт, что порвет «Ахмат», сделал комментарий: «Мы и его порвем, если он захочет». Чимаев живет в Швеции, представляет в UFC эту страну, там стал бойцом ММА, но в последние два месяца находится в Чечне и, судя по соцсетям, проводит много времени с Кадыровым.

Бой между Хабибом и Чимаевым — это, конечно, интересно, но он вряд ли возможен. И не только потому, что Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру. Хабиб — боец легкого веса и не раз говорил, что не намерен подниматься в более высокие весовые категории. Чимаев же выступает в полусреднем и среднем весах, а в будущем собирается стать чемпионом еще и в полутяжелом дивизионе. Наконец, Чимаев, хоть и ходит в футболке с изображением Рамзана Кадырова, не боец клуба «Ахмат».

Путь Хабиба к чемпионству в UFC на самом деле был непростым. В 2016-м его и вовсе использовали для торга с Конором Макгрегором. UFC вбросили информацию, что Нурмагомедов будет драться с Эдди Альваресом за титул в легком весе, для того чтобы сбить финансовые аппетиты ирландца. Это сделать удалось, и в результате соперником Альвареса стал Макгрегор (вот уж кто настоящий проект UFC). Потом Конор объявил о перерыве в карьере, и на март 2017-го был назначен поединок за временный титул между Хабибом и Тони Фергюсоном. К тому моменту рекорд Нурмагомедова в UFC составлял 8-0. Этого более чем достаточно для того, чтобы получить титульник. Тот бой сорвался, поскольку дагестанцу стало плохо во время заключительной стадии весогонки, и на бой за пояс (уже полноценный) он вышел только в апреле 2018-го, со статистикой в UFC 9-0. Да, соперник был не самый сильный — Эл Яквинта, но это стечение обстоятельств: Тони Фергюсон получил травму, а вызванному на замену Максу Холлоуэю поплохело при весогонке. Главный бой вечера UFC 223 оказался на грани срыва, и, чтобы этого не допустить, боссы лиги сделали предложение Яквинте. Был еще вариант с Энтони Петтисом, но тот запросил чрезмерный гонорар.

В том, что Хабиб — боец высочайшего уровня (можно сказать, феноменальный боец), тоже сомнений нет. 13 побед UFC, 12 из них — в доминирующем стиле, лишь два проигранных раунда. Хейтеры уверяют: бой с Джастином Гэтжи был договорным. Уверяют бездоказательно, то есть выдают желаемое за действительное. Советуем пересмотреть первый раунд, который судьи отдали Гэтжи. Американец дрался отлично и запустил в Хабиба несколько тяжеленных панчей — обычно его противники после таких падают, но Хабиб не обычный боец — это боец с гранитным подбородком, а главное, с умением видеть то, что хочет сделать соперник (нокауты-то случаются зачастую из-за того, что боец не увидел удар).

Высказывания Нурмагомедова насчет социальных тем пользуются поддержкой на Кавказе и в мусульманских странах, но в большинстве своем вызывают недоумение у славянского населения России. После боя с Макгрегором он объявил войну трештоку, хотя за несколько лет до этого обзывал в интервью Дональда Серроне и постоянно бросал вызовы Энтони Петтису — в совсем недружелюбной форме. Диссонанс (комментаторы в соцсетях обычно называют это лицемерием). Но нельзя отрицать то, что Нурмагомедов — блестящий боец. Один из лучших в ММА за все время. Это факт. А слова о том, что он якобы скучно дерется, — простая попытка принизить его достижения.

Теперь о бойцах «Ахмата» — то есть о тех, кого Рамзан Кадыров, судя по его словам, хочет отправить драться с Хабибом. Если представить фантастическую ситуацию, что Нурмагомедов соглашается на бой, то в легком весе он будет явным фаворитом в поединке с любым соперником. Без разницы, из «Ахмата» этот соперник или из какого-либо другого клуба/зала. Но в «Ахмате» действительно есть качественные легковесы, которые не затерялись бы в любой лиге — в том числе в UFC. Мы выделили четырех лучших на данный момент.

Абдул-Азиз Абдулвахабов



Возраст: 32 года.

Статистика в ММА: 18 побед, 2 поражения.

Титулы: чемпион АСВ в легком весе (2017-2018, две защиты), чемпион АСА в легком весе (2020 — н.в.).

Главные победы: Али Багов (2014, 2016), Эдуард Вартанян (2016, 2017), Александр Сарнавский (2020).

Лучший легковес «Ахмата». Универсальный боец, гармонично развитый как в борьбе / в борьбе в партере, так и в стойке. Но, возможно, главное преимущество — выносливость, в чем мы могли убедиться, например, в сентябрьском поединке Абдулвахабова с Александром Сарнавским. Омский боец выиграл два первых раунда, однако чеченец после 10 минут не сбавил темп, а, наоборот, прибавил в напоре — причем с каждым раундом работал все активнее. Итог: Абдул-Азиз забрал три раунда, победил единогласным решением судей и стал чемпионом. Хабиб — тоже кардиомашина, но тут ему Абдулвахабов не уступит. Чемпион АСА — однозначно боец уровня топ-15 UFC, там он способен дать конкурентный бой любому.

Что же касается отношений с Нурмагомедовым, то они у Абдулвахабова, судя по всему, хорошие. В сентябре 2019-го он был секундантом друга Хабиба — Зубайры Тухугова — на турнире UFC 242. Абдул-Азиз активно общался с командой Нурмагомедова — можно сказать, был ее частью. Так что, если представить фантастическую ситуацию, что Хабиб соглашается на бой со спортсменом из «Ахмата», Абдулвахабов вряд ли захочет с ним драться.

Мехди Дакаев



Возраст: 25 лет.

Статистика в ММА: 13 побед, 2 поражения.

Титулы: чемпион Eagle FC в легком весе (2020 — н.в., одна защита).

Главные победы: Гаджи Рабаданов (2020), Узаир Абдураков (2021).

Чеченский проспект из Франции, чемпион лиги Хабиба. Чемпионом он стал в декабре 2020-го, когда в зрелищном 5-раундовом поединке победил единогласным решением судей спарринг-партнера и друга Нурмагомедова — Гаджи Рабаданова. Хабиб находился в зале — это был первый турнир Eagle FC. Так что, можно сказать, у Дакаева и Нурмагомедова есть своя история взаимоотношений. В апреле 2021-го Мехди защитил титул, выиграв единогласным решением судей у еще одного дагестанского бойца — Узаира Абдуракова. Дакаеву всего-то 25 лет, перспективы прекрасные. Но, в отличие от Абдулвахабова, его бойцом уровня топ-15 UFC пока не назовешь. Понятно, что с Хабибом они совсем на разных уровнях.

Амирхан Адаев



Возраст: 32 года.

Статистика в ММА: 17 побед, 4 поражения.

Главные победы: Венер Галиев (2020).

Адаев — третий номер рейтинга АСА в легком весе. Адаев шел на серии из шести побед подряд, но в апреле проиграл единогласным решением судей бывшему бойцу UFC бразильцу Хакрану Диасу. Адаев — крепкий боец. В целом средний уровень бойцов АСА не ниже, чем в UFC (правда, в UFC бойцов в шесть раз больше). Можно даже взять шире — средний уровень дагестанских и чеченских бойцов выше, чем в каком-либо другом регионе мира, отношение к боевым видам спорта там максимально серьезное. Соответственно, и конкуренция в залах высочайшая. Но где Хакран Диас (26-6-1 в ММА, 3-5 в UFC), а где Хабиб (29-0 в ММА, 13-0 в UFC).

Юсуф Раисов



Возраст: 25 лет.

Статистика в ММА: 17 побед, 2 поражения.

Титулы: чемпион АСВ в полулегком весе (2018).

Главные победы: Марат Балаев (2018).

Самый известный боец из этой четверки. Юсуфу — 25, но выступает он уже давно, а его противостояние с Маратом Балаевым (в 2016-м — поражение, в 2018-м — победа) — важная часть истории АСА.

От Раисова к 25 годам ждали немного большего, чем он достиг сейчас, но в любом случае у Юсуфа еще все впереди. Да и прогресс есть — он прибавил в ударной технике, в чем мы могли убедиться в его последнем бою с Егором Голубцовым в декабре прошлого года. Впрочем, единственную полноценную победу нокаутом он одержал почти семь лет назад. Сильная сторона Раисова — грэпплинг. Хотя с сильным борцом Артемом Резниковым в сентябре 2020-го он в партере ничего сделать не смог. Итог: поражение раздельным решением судей.

В этом году Раисов покинул АСА и летом выступит в Fight Nights, его ждет бой против Алексея Махно в промежуточном весе. Чего не хватает Юсуфу для прорыва? Громких побед над сильными соперниками и перехода в иностранную лигу. Наверное, он, несмотря на свой в целом высокий бойцовский уровень, если и рассматривается Кадыровым как потенциальный соперник Хабиба, то в последнюю очередь. Он представитель клуба «Ахмат», но совсем недавно покинул лигу «Ахмат» (Аbsolute Championship Akhmat, возникла после слияния лиг «Ахмат» и Аbsolute Championship Berkut). А у руководства АСА особые отношения с Хабибом.

В ноябре 2014 года основатель «Беркута» Майрбек Хасиев упрекнул Нурмагомедова в нахальном поведении в UFC, а также предложил ему бой с чеченцем Мусой Хаманаевым, который тогда вполне успешно выступал, — «в любом месте в любое время». Боя не случилось, а затем эта идея сошла на нет — Хаманаев проиграл в следующем бою в американской лиге Titan FС, а потом стал выступать совсем нестабильно.

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И напоследок о деньгах. Мы об этом уже писали в предыдущем материале, но повторим. По нашим данным, за бой с Конором Макгрегором Хабиб получил около 12 миллионов долларов, за бой с Дастином Порье — не менее 15 миллионов, за бой с Джастином Гэтжи — не менее 10 миллионов. То есть за один бой Нурмагомедов зарабатывает больше, чем все бойцы в лиге «Ахмат» (АСА) вместе взятые (там очень большим считается гонорар в 150 тысяч долларов за бой).