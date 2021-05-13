А Хамзат Чимаев во время прямого эфира главы Чечни сделал такой комментарий про Нурмагомедова: «Мы и его порвем, если он захочет». Таких слов не ожидал никто.

На YouTube довольного много видео с заголовками что-то вроде «Рамзан Кадыров жестко ответил Хабибу» или «Конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова». Понятно, что это все это кликбейт — никаких склок между ними не было. Во всяком случае, об этом сообщалось только в этих заголовках и больше нигде.

Но в среду Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram и назвал Хабиба проектом UFC, а также заявил, что готов предложить ему любой по размеру гонорар за поединок с бойцом из «Ахмата».

Вот стенограмма:

«Не проигрывает тот, кто... Вот UFC. У них бывают, так скажем, проекты. Вот этот проект не проигрывает. Они, если нужно, три-два года один бой делают [для проекта]. Если не устраивает соперник, то они переносят, травму придумают, а реальные чемпионы — они проигрывают и выиграют. Так и в футболе, и везде. Возьмите звезд, когда они за свою сборную играют — они там никто, их не видно. Когда они у себя в клубе играют — под них целая команда играет. Есть Рональдо, Месси и другие — вот они являются звездами. Эти звезды зарабатывают деньги своим, так скажем, хозяевам. То же самое и в UFC, и в Bellator. Там везде есть свои звезды, которых они сделали. Посмотрите вот из всех звезд, сколько они боев и за какое время они провели, и сколько они отказывались от боев. Поэтому вот есть проект. Вот в этом проекте не проигрывают. Они могут договориться, они могут подставной сделать бой, а если реально, то это жизнь. За жизнь надо бороться. Меня и всех учили бороться за достойную жизнь, и мы учим бороться за достойную жизнь. Я не любитель, так скажем, подставных боев.

Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он — стопроцентный проект, потому что они в хороших отношениях с Даной Уайтом, и... Хорошие бои там бывают. Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его [Хабиба] никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации или Дагестана, или не знаю еще как там... Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок. Факт остается фактом — он является проектом UFC. Я так считаю, и я думаю, что он сам тоже [с этим] согласится. Я не в обиду никому.

А насчет Адама (сын Кадырова, занимается боксом. — Прим. «СЭ») — он готов выйти в клетку или ринг. Не факт, что он выиграет, но я вам даю слово, что он не испугается, что он будет биться насмерть. Я знаю точно, что у него в крови. Про остальное я не знаю.

Я два раза был на боях UFC, и если реально посмотреть, то там не было интересных боев. Смотришь, вроде бы в телевизоре интересно, а в реальности никто не дрался там. Такие великие чемпионы махают руками, сразу сдаются... Как может чемпион сдаться просто из-за того, что его взяли на удушающий, когда на кон поставлено все? Пусть отключается, но это не так.

Скажу одно: надо идти к цели, а цель — это довольство Всевышнего и служение народу. Из-за того, что кто-то взял пояс, — это не означает, что он стал великим. Это всего лишь пояс организации, если даже любой, кто заберет сто поясов, — это всего лишь пояс. Я всегда за Олимпиаду. Если олимпийский чемпион, то я понимаю. Но есть одаренные люди, которые показывают хорошие бои...

Вы видели, как сняли с рейтинга Хамзата [Чимаева] и даже Забита [Магомедшарипова]? Забит очень хорошо дерется, и даже его сняли с рейтинга. Он как заболел, пропустил один бой, сразу сняли с рейтинга. Но потом, как говорят, его там восстановили. Хамзат для UFC очень интересен, потому что он очень, так скажем, неординарный спортсмен. Он очень интересен, и он готов драться в любых весах, и у него хорошие данные. Такой спортсмен, конечно же, для UFC очень интересен. Я думаю, что сегодня в этой организации нет никого интереснее, чем Хамзат.

Я особо не смотрел их бои, но был один парень... Имя забыл. Старый боец он. Вот за ним я следил. Мне нравилось, как он дерется. Очень хорошо дрался. А так... Короче говоря, я не специалист в этом плане. Я вам говорю, точно, что... Я не говорю, что Хабиб — не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Это однозначно. Делал свое дело, но если UFC захочет, то они могут сделать из любого... Посмотрите кто там и как выступает. Человек два года не выступает в этой организации, затем он выходит и выступает с чемпионами. Или какой-то человек занимается недвижимостью (судя по всему, Кадыров имеет в виду Эла Яквинту — бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова. — Прим. «СЭ») — риелтор выходит, выступает, дерется. Вот это вот хорошая организация. Менеджмент у них хороший. Так что... А Хамзат должен забрать пояс. И не один. Если Всевышний даст, то он заберет не один пояс, потому что он заслуживает этого.

А тем чемпионам, которые забрали пояса и остались чемпионами непобежденными, мы желаем удачи. Нашим детям, нашему подрастающему поколению желаем удачи, чтобы они жили счастливо и в первую очередь учились. Учились всему хорошему в школе, в высших образовательных учреждениях, в спорте достигли успехов, в религии достигли успехов. Я — глава республики. И все дети в этой республике — они мои дети. Я стараюсь создать для них все условия.

Непобежденный только один Хабиб — не начинайте там... Я это знаю. Я, может быть, лучше знаю Хабиба, чем ты. Он непобежденный — это однозначно. Я не это имею в виду. Я говорю, что он — проект UFC. Если кто не согласен, если есть вопросы, то я могу читать лекции по этому поводу. Я не обвиняю никого и не говорю, что он не является непобежденным. Дай Всевышний Аллах, чтобы он всегда остался непобежденным во всех делах. Я этому рад, поэтому ерундой не занимайтесь.

В UFC он [Хабиб] стопроцентно порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого. Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших и... Посмотрим. Я готов заплатить [Хабибу] больший гонорар, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмет. Пусть победит сильнейший".

Это уже не первое предложение Хабибу подраться с бойцом из Чечни. В ноябре 2014-го, правда, говорилось не об «Ахмате», а о лиге «Беркут» — сейчас, как вы знаете, они объединились. И в центре внимания был не Рамзан Кадыров, а Майрбек Хасиев. Он под постом Хабиба про Энтони Петтиса и Нейта Диаса тогда написал, что Муса Хаманаев ждет его, то есть Хабиба, в любое время, в любом месте. Хаманаев звездой так и не стал — он проиграл в следующем бою в американском промоушене Titan FC, а Хабиб через три с половиной года стал чемпионом UFC.

Путь Нурмагомедова к титулу не похож на путь к двум чемпионским поясам, например, Конора Макгрегора, которого без вопросов можно назвать проектом UFC. Хабиб подрался за титул в апреле 2018-го, подойдя к бою с рекордом 9-0. У Нурмагомедова в марте 2017-го должен был быть поединок за временный пояс с Тони Фергюсоном (сорвался из-за того, что дагестанцу стало плохо вследствие экстремальной весогонки), но и тогда у Хабиба была впечатляющая статистика — 8-0. Макгрегор же бой за титул в полулегком весе получил, когда в UFC достиг статистики 6-0. В принципе, логичная история, зато поединок за чемпионский пояс в легком весе с Рафаэлем дос Аньосом ему дали немедленно. Он сорвался, потом Конор дважды подрался с Нейтом Диасом в полусреднем весе (поражение и победа), а затем стал чемпионом в категории до 70,3 кг, отняв пояс у Эдди Альваресом. Причем изначально драться с Альваресом должен был Хабиб, но боссы UFC использовали его как разменную монету в переговорах с Конором — чтобы сбить финансовые аппетиты ирландца.

Сейчас нельзя с уверенностью утверждать, есть ли у Кадырова конфликт с Хабибом. Инсайдов на этот счет нет. Но выступление главы Чечни выглядит сенсационным, учитывая, что его отношения с Хабибом, как казалось, были исключительно позитивными. В мае 2016 года Хабиб гостил в Чечне и проводил тренировку в клубе «Ахмат», а через полгода встал на сторону чеченского лидера, когда Федор Емельяненко высказался насчет недопустимости детских боев на профессиональных турнирах по ММА. В марте 2017-го Кадыров публично поддержал Хабиба, когда тому поплохело из-за экстремальной весогонки. В октябре 2018-го, после победы Хабиба над Конором, Кадыров принял его у себя в резиденции и подарил Мерседес С-Класса. В сентябре 2019-го глава Чечни болел за Хабиба в Абу-Даби на турнире UFC 242, сидя совсем рядом с октагоном.

А в июле 2020-го он был первым, кто сообщил печальную новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Кадыров присутствовал на похоронах великого тренера. При этом Кадыров публично не поздравил Хабиба с победой над Джастином Гэтжи, и ведь это был не просто бой, а последний бой в его карьере. С другой стороны поздравить можно и лично, совсем не обязательно это выставлять на всеобщее обозрение. Так что утверждения, что уже тогда, в октябре, между Кадыровым и Нурмагомедовым пробежала черная кошка, все же голословны.

В комментариях в соцсетях огонь. Причем там чаще фигурирует имя даже не Кадырова или Хабиба, а Хамзата Чимаева. Дело в том, что во время эфира, когда Кадыров говорил, что Нурмагомедов порвал UFC, но не факт, что порвет «Ахмат», Чимаев написал вот что: «Мы и его порвем, если он захочет».

Получается, что Хамзат взрывает своими репликами российские ММА уже второй день подряд. Во вторник он написал про Шлеменко — «много не пей, Коля», а теперь вот такие слова про Хабиба. При этом раньше Чимаев отзывался о Нурмагомедове очень даже уважительно. Вот, например, отрывок из интервью Хамзата на медиа-дне UFC. Это сентябрь прошлого года, до боя с Джеральдом Миршертом остается несколько дней.

— Вы полетите на Бойцовский остров, там будет Хабиб. Если встретите его, что ему скажете?

— Пожелаю ему удачи в его бою. Надеюсь, что он выиграет. Думаю, он выиграет.

Уже после того, как в соцсетях поднялась шумиха насчет прямого эфира Рамзана Кадырова, Хамзат Чимаев сделал пост в инстаграме. Он вряд ли касается Хабиба, но для полноты картины этого насыщенного на громкие высказывания вечера стоит его привести. «С кем угодно, в любое время, в любом месте, когда я в порядке буду разбивать всё и всех», — написал Чимаев.

В прямом эфире прозвучало слово «деньги», так что уместно назвать гонорары Хабиба за его последние бои в UFC. По нашим данным, за бой с Конором Макгрегором он получил около 12 миллионов долларов, за бой с Дастином Порье — не менее 15 миллионов, за бой с Джастином Гэтжи — не менее 10 миллионов. То есть за один бой он зарабатывает больше, чем все бойцы в лиге «Ахмат» (АСА) вместе взятые (там очень большим считается гонорар в 150 тысяч долларов за бой).