«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым

Дело было в США девять лет назад.

Вячеслав Василевский — один из самых опытных российских бойцов. К 32 годам он шесть раз выиграл чемпионат мира по боевому самбо и провел 42 боя в ММА. В 2012-м Слава отправился в США — биться в Bellator. Сначала победил Виктора О'Доннелла решением судей, а потом проиграл Майкелу Фалькао. На этом заокеанская карьера Василевского завершилась — контрактные обязательства с лигой М-1 вынудили его вернуться на родину.

К поединкам в Bellator Василевский готовился в Нью-Джерси (США) — в зале K-Dojo у тренера Мурата Кештова. Попал он туда при помощи менеджера Сэма Кардена (настоящее имя — Шамиль Карданов). Там же тренировались Адлан Амагов, Михаил Малютин, Азамат Гашимов и Хабиб Нурмагомедов, только начавший выступать в UFC.

«Тогда еще мало людей [из России] выступали за океаном, — сказал Василевский в интервью «СЭ». — В принципе, на тот момент было два менеджера [кто подписывал в американские промоушены российских бойцов]. Это Алексей Жернаков и Сэм Карден. Сэм на меня вышел и предложил подписать контракт — причем с любой организацией: Bellator, UFC, Strikerforce. Мы пообщались и пришли к выводу, что Bellator станет для меня самым удобным вариантом, потому что там Гран-при стартовало буквально через месяц. Я подписался в Bellator, и почти в это же время он [Карден] подписал в свою команду и Адлана, и Хабиба, и Азамата Гашимова, и Мишу Малютина. Нас человек пять в Нью-Джерси было, мы вместе тренировались, но выступали в разных организациях».

Во время одного из спаррингов Василевского с Нурмагомедовым произошел конфликт. Об этой ситуации Слава обмолвился в феврале этого года, когда встретился с Хабибом на турнире Eagle FC 33 в Москве. Тогда он подошел к бывшему чемпиону UFC поздороваться — вместе с Магомедом Исмаиловым, после чего между ними состоялся такой разговор.

Василевский: C Хабибом не виделись с американских времен.

Нурмагомедов: Не, после этого виделись мы.

Василевский: Виделись, да?

Нурмагомедов: Просто ты не помнишь...

Василевский: Да? Блин, это все из-за пропущенных ударов от Маги (смеется). Хабиб, я сегодня рассказал нашу ситуацию. Помнишь, в Нью-Джерси была? Когда ты вытаскивал меня на улицу, чтобы побить (улыбается).

Нурмагомедов: А ты не вышел (улыбается).

Василевский: Нет, я хотел выйти...

Нурмагомедов: Но тебе не дали.

Василевский: Да-да.

Нурмагомедов: Адлан Амагов тебе не дал.

Василевский: Я постоянно вспоминаю эту ситуацию.

Нурмагомедов: От души.

В интервью «СЭ» Василевский подробнее рассказал о том, что случилось между ним и Хабибом девять лет назад.

«Там ничего такого не было, — сказал Василевский. — У нас с Хабибом был спарринг. Я наносил удары, ему это не нравилось, Хабиб никогда не любил проигрывать. Он чувствовал это и начинал нападать на меня, хотел сделать проход, но у него почему-то не получалось это. И потом он говорит мне: «Пошли на улицу». Ему показалось, что я бью его специально. Он видел, что у него не получается, а я наношу сильные удары — специально. А я делал это не специально. Он начал меня вытаскивать на улицу: «Пошли драться на улицу». Я говорю: «Ну пошли». Там куча народа было, нас стали разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались и пожали руки. После этого мы еще несколько месяцев жили в Нью-Джерси и тренировались вместе. Стандартная ситуация, конфликтная, когда спарринг из зала мог перейти на улицу».

3 мая Василевский проведет бой с бразильцем Вискарди Андраде — в Екатеринбурге на турнире RCC 9.