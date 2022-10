Сменил 12 приемных семей, сидел в колонии, а в UFC избил украинского шарлатана

Алонсо Менифилд бьет так, что зуб соперника застревает в кулаке.

Алонсо Менифилд, 34 года, полутяжелый вес.

Статистика в ММА: 12 побед, 3 поражения.

Бойцами смешанных единоборств чаще всего становятся не от роскошной жизни. Алонсо Менифилд, который подерется с Мишей Циркуновым на ближайшем турнире UFC Fight Night (пройдет в ночь на 16 октября), не исключение.

Когда Менифилду было 11 лет, его и его старшего брата Сесила поместили в приют. Биологический отец мальчиков скончался, а мать, иммигрантка из Белиза, плотно подсела на наркотики. Менифилд прошел через 12 приемных семей, ни в одной не задерживаясь надолго. Без семейной любви и поддержки Алонзо рос агрессивным ребенком и регулярно попадал в неприятности.

Алонсо Менифилд. Фото Getty Images

«Это было плохо. Меня забрали в место, где было много враждебности. Я дрался в школе, дрался везде. Одно время я учился в школе для трудных детей, попадал в тюрьму для несовершеннолетних за драки. Я дошел до того, что дети начали выдвигать против меня обвинения. Помню, как попал в воспитательную колонию из-за этого», — рассказывал Менифилд в интервью MMA Fighting.

В детстве Алонзо делал все, чтобы отвлечься от суровой реальности: устраивал постановочные поединки карате на заднем дворе, смотрел мультик Dragon Ball Z и фильмы с Брюсом Ли. Тогда боевые искусства были для него просто способом развлечься, но все менялось параллельно с взрослением. Когда парень становился старше, от него отказывалось все больше приемных семей, из-за чего он злился на всех вокруг. «Я дрался с детьми и с персоналом. Думаю, что в основном так происходило просто потому, что со мной нелегко справиться, я был трудным. Это было просто ужасно. В какой-то момент я просто умолял Иисуса помочь мне», — признавался боец.

В конце концов, братья Менифилд попали в голливудский приют для проблемной молодежи The Way In. По словам Алонсо, это место больше походило на тюрьму с общей душевой. Но именно там Менифилды встретились с Годвином Эзенва, африканским иммигрантом, который работал в учреждении консультантом.

Эзенва — бывший архитектор из Нигерии. После иммиграции в США он устроился работать в The Way In. Братья восхищались Годвином — Сесил так упрашивал нигерийца усыновить его и Алонсо, что в итоге консультант сдался. «Он вырвал меня из цепей. Просто взял меня из-за любви... Я сразу почувствовал себя как дома. С моей мамой было довольно тяжело. С Годвином же мы идеально подходим друг другу», — радовался Алонзо Менифилд в интервью ESPN.

Алонсо Менифилд и Винисиус Морейра. Фото Getty Images

Эзенва же скромно объяснил, что просто выполняет моральный долг. «Мне нравится работать с ребятами из детских домов, потому что это соответствует моему христианскому образу жизни. Я помогаю людям, которые борются и находятся в трудных ситуациях, потому что причина некоторых — разбитые семьи», — отметил нигериец.

Братья были уже взрослыми, но не умели ни читать, ни писать. Нигериец сделал все, чтобы парни попали в общеобразовательную школу и наверстали упущенное. Во время учебы Менифилд увлекся американским футболом — он влился в этот вид спорта так, будто занимался им с детства. Благодаря футболу Алонсо стал получать стипендию в Техасском университете торговли. Через несколько лет он выпустился из учреждения со степенью бакалавра в области уголовного правосудия.

Менифилд продолжил заниматься американским футболом — он полагал, что это именно та деятельность, которой он и должен посвятить жизнь. Но со временем Алонсо осознал, что его скилл не так уж высок и куда интереснее посещать занятия по джиу-джитсу, благодаря которым он возродил детскую любовь к единоборствам.

Менифилд дебютировал в любительских ММА в феврале 2015-го. Из джитсера он переквалифицировался в топового ударника — первые его поединки регулярно заканчивались быстрыми победами нокаутом. Во втором бою по профи Менифилд встретился с Броком Комбсом. Поединок завершился на старте второго раунда — Алонсо так сильно бил Комбса, что зуб соперника застрял у него в кулаке.

«Не знаю, как это произошло, чувак. Хочу обвинить кого-то, но не могу. Мы затейпировали руку, я зашел в клетку и попал ему комбинацией во втором раунде. Предполагаю, что сделал странный апперкот — и его зубы прошли сквозь его капу, через набивку моей перчатки и мой тейп, и это порезало меня, как нож. Часть зуба была у меня в руке. Сняли, почистили, сделали уколы. Это было безумие. Не знаю, как это произошло», — удивлялся Менифилд.

В UFC Алонcо зашел с чистым рекордом (он туда попал через претендентскую серию Даны Уайта, где снес соперника за 8 секунд), но в сильнейшем промоушене мира уже проиграл трижды. Лишь два его поединка в карьере доходили до решения судей — победа над Эдом Херманом и поражение от Уильяма Найта. В остальных случаях все решилось в первом или втором раунде.

Так случилось и в поединке против Аскара Можарова в начале июня этого года. Боец с поддельным рекордом и прозвищем Украинский Макгрегор уступил в конце первой пятиминутки. Менифилд избил парня из положения «распятие» и не оставил шансов на продолжение карьеры в UFC.

В эти выходные Алонсо предстоит встреча с Мишей Циркуновым, который проиграл последние три боя в UFC. В случае победы Менифилд может «уволить» второго соперника подряд, но вряд ли его это беспокоит — теперь парню нужно думать о собственной семье: у Алонсо жена и трое детей.

Евгений Нарижный