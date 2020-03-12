Звезды шоу-бизнеса пожелали Хабибу удачи в бою с Фергюсоном

Звезды шоу-бизнеса пожелали удачи бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, которому предстоит биться с американцем Тони Фергюсоном.

— Очень трудно давать прогнозы любого спортивного состязания, — сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. — Фергюсон — достойный противник. Хабиб Нурмагомедов — очень талантливый боец. Я горжусь своим земляком и надеюсь, что победа будет за Хабибом. Всевышний и удача в этот день будет на его стороне. Не хотелось бы давать нелепых прогнозов. Было бы смешно, если бы я уверенно сказал, что победит Хабиб. Безусловно, мы все этого хотим. Мы можем только пожелать ему удачи. Он очень талантливый, способный. Хочу передать большой привет Хабибу. Ждем тебя с победой, дорогой.

— Я всегда жду честной игры, — добавил музыкант Александр Скляр. — Это серьезное противоборство настоящих мужчин. Мы хотим, чтобы это было красиво. Но самое главное, чтобы это было честно и достойно. В любом случае это спорт, который вызывает уважение. Это бойцовские качества, мужские качества характера.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях в MMA, 36-летний Фергюсон добился 25 побед и потерпел три поражения в 28 поединках. Их поединок запланирован на 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине.