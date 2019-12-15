Российский боец Петр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, нокаутировал американца Юрайю Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США). На 43-й секунде третьего раунда Петру удался хай-кик.

Petr Yan probabaly sends Urijah Faber back into retirement with this unreal finish.#UFC245 pic.twitter.com/c72rObt6pJ — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) December 15, 2019

Для Яна этот бой стал шестым под эгидой UFC, все он выиграл. С большой долей вероятности его следующая встреча будет за титул с Генри Сехудо. Ян получит 122 тысячи долларов за бой. Гонорар Фейбера составит 250 тысяч.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.