Вахитов признался, что ему было несложно боксировать с Минеевым

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов признался, что ему было несложно боксировать на чемпионате России по тайскому боксу в 2013 году с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1), у которого он выиграл, сломав ему нос.

«В моей любительской карьере были ребята намного сложнее Минеева, — отметил Вахитов в подкасте Григория Дрозда. — Мне с ним легко было. Вероятно, можно было и дальше боксировать, но дальше было бы хуже для Вовы».

Также Вахитов подчеркнул, что готов выйти на поединок против Минеева по правилам бокса, кикбоксинга или тайского бокса.

«Почему бы и нет? Этот бой будет популярен, соберет публику, потому что это противостояние с 2013 года, — добавил Вахитов. — С его стороны Камил Гаджиев и Володя только говорили и говорили, но никакой конкретики не было».

Вахитов покинул Glory после того, как лига расторгла контракты со всеми российскими бойцами.

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3).