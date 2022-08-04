Вахитов: «Если дебютирую в ММА, буду тренировать борьбу в Дагестане»

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов заявил, что рассматривает предложения дебютировать в смешанных единоборствах. По словам Вахитова, борьбу он поедет тренировать в Дагестан.

«Безусловно, тренировал бы борьбу в Дагестане, потому что там можно обучиться борьбе, — сказал Вахитов в подкасте Григория Дрозда. — Там мастера, они рождаются и умеют бороться. Каждый дагестанец умеет бороться. Не зря же Хабиб и Ислам Махачев, который будет за титул боксировать, родом оттуда. Оттуда чемпионов и топовых спортсменов можно перечислять много».

Вахитов покинул Glory после того, как лига расторгла контракты со всеми российскими бойцами. В настоящее время ведутся переговоры о выступлениях Вахитова в ONE Championship и UFC.