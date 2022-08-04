Вахитов рассказал о том, как узнал, что Glory разорвала с ним контракт

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов сообщил, что Glory искала причины, чтобы разорвать контракты с российскими бойцами. Об этом он сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Расскажи, как ты, действующий чемпион, узнал, что ты больше не в Glory.

— Это единственная профессиональная организация, которая так поступила с российскими спортсменами. Ни UFC, ни Bellator, ни ONE Championship, ни в боксе никто никого не убрал, а вот Glory так сделали.

— Как ты об этом узнал?

— На самом деле я увидел это из поста Glory. Увидел пост, что Таварес и Маслобоев будут боксировать за титул в моей весовой категории. Причина была в том, что мы якобы не можем летать из-за проблем с визами, из-за перевода денежных средств, из-за проблем с безопасностью. Во-первых, с визой у нас никаких проблем нет. Виза у меня на 5 лет. Во-вторых, с переводами проблем нет. Счета есть, которыми можно пользоваться и переводить спокойно. В третьих, нам о безопасности объяснять точно ничего не надо, потому что мы не маленькие дети, можем сами за себя постоять. Просто такие причины нашли для того, чтобы разорвать с нами контракт.