В UFC объявили список боев турнира UFC 249
Стал известен список участников турнира UFC 249. В главном бою сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Последний заменит чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не может покинуть Россию из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Список боев UFC 249
Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;
Жаирзиньо Розенструйк — Фрэнсис Нганну;
Джессика Андраде и Роуз Намаюнас;
Грег Харди — Йорган Де Кастро;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс.
THE WHOLE CARD ?— UFC (@ufc) April 7, 2020
See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена.