В UFC объявили список боев турнира UFC 249

Стал известен список участников турнира UFC 249. В главном бою сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Последний заменит чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не может покинуть Россию из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Список боев UFC 249

Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;

Жаирзиньо Розенструйк — Фрэнсис Нганну;

Джессика Андраде и Роуз Намаюнас;

Грег Харди — Йорган Де Кастро;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена.