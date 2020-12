UFC показал реакцию Фергюсона на слова Хабиба о завершении карьеры

UFC в соцсетях промоушена опубликовал видео, как различные бойцы реагируют на слова чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

На одном из кадров Тони Фергюсон очень громко ругается и бросает какие-то предметы, услышав сообщение Хабиба.

В октябре после боя с Джастином Гэтжи дагестанец объявил о завершении карьеры на отметке 29-0, потому что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.

The lost of a rival... @TonyFergusonXT's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking ?



[ Via Watch Party now on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/emuEPcRz9j