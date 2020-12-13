UFC показал реакцию Фергюсона на слова Хабиба о завершении карьеры
12:00
UFC в соцсетях промоушена опубликовал видео, как различные бойцы реагируют на слова чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.
На одном из кадров Тони Фергюсон очень громко ругается и бросает какие-то предметы, услышав сообщение Хабиба.
В октябре после боя с Джастином Гэтжи дагестанец объявил о завершении карьеры на отметке 29-0, потому что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.
The lost of a rival... @TonyFergusonXT's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking ?— UFC (@ufc) December 12, 2020
[ Via Watch Party now on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/emuEPcRz9j
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