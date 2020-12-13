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UFC показал реакцию Фергюсона на слова Хабиба о завершении карьеры

12:00
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UFC в соцсетях промоушена опубликовал видео, как различные бойцы реагируют на слова чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

На одном из кадров Тони Фергюсон очень громко ругается и бросает какие-то предметы, услышав сообщение Хабиба.

В октябре после боя с Джастином Гэтжи дагестанец объявил о завершении карьеры на отметке 29-0, потому что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.

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