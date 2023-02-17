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Сегодня, 08:13

Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания

Мария Гусева
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Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли традиционную процедуру взвешивания.

Как сообщает РЕН ТВ, Белорусский спортсмен Петр Романкевич показал вес 107 килограммов и оказался легче бразильца Сауло Кавалари на 2 килограмма. Гаджи Автомат Наврузов оказался на восемь килограммов легче бразильца Фернандо Родригеса — 107 килограммов против 115. Артем Тарасов и Давид Хачатрян оказались практически одного веса. 81,6 килограмма — результат Тарасова, 81,9 — Хачатряна. Ислам Муртазаев показал вес 86,4 килограмма, а его соперник Сергей Пономарев — 85,9 килограмма.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также на этом турнире выступит звезда поп-ММА Артем Тарасов, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.

Источник: РЕН ТВ
ММА
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