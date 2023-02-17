Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания

Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли традиционную процедуру взвешивания.

Как сообщает РЕН ТВ, Белорусский спортсмен Петр Романкевич показал вес 107 килограммов и оказался легче бразильца Сауло Кавалари на 2 килограмма. Гаджи Автомат Наврузов оказался на восемь килограммов легче бразильца Фернандо Родригеса — 107 килограммов против 115. Артем Тарасов и Давид Хачатрян оказались практически одного веса. 81,6 килограмма — результат Тарасова, 81,9 — Хачатряна. Ислам Муртазаев показал вес 86,4 килограмма, а его соперник Сергей Пономарев — 85,9 килограмма.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также на этом турнире выступит звезда поп-ММА Артем Тарасов, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.