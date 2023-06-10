Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:03

Туйнов: «Приятно, что меня высоко оценивают и ставят в главный поединок вечера в Санкт-Петербурге»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о своей подготовке к предстоящему турниру Федерации кикбоксинга России в Санкт-Петербурге.

«Проводя тренировки по боксу, я не забываю про ноги и продолжаю совершенствовать свою технику, поэтому мне было не сложно переключиться на кикбоксинг в подготовке. Мы добавили удары ногами в парах и по лапам. Кикбоксинг остается моим базовым видом спорта, поэтому 15 июня с радостью продемонстрирую в Питере всю его красоту. Для меня это будет прекрасная возможность вернуться в кикбоксинг и продемонстрировать свои навыки для огромной аудитории. Мне приятно, что меня высоко оценивают и ставят в главный поединок вечера, и я постараюсь продемонстрировать все, что умею», — цитирует Туйнова MMA.Metaratings.ru.

Соперником Туйнова станет китаец Тан Хаофен. Турнир пройдет 15 июня. На профессиональном ринге 25-летний спортсмен провел 52 боя, в 47 из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tuinov-priyatno-chto-menya-postavili-v-glavnyi-boi-vechera-v-sankt-peterburge-257759/
0
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков заявил, что Шлеменко выйдет на бой с Оливейрой в лучшей форме
Новости
RSS RSS
Все новости