Туйнов: «Приятно, что меня высоко оценивают и ставят в главный поединок вечера в Санкт-Петербурге»

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о своей подготовке к предстоящему турниру Федерации кикбоксинга России в Санкт-Петербурге.

«Проводя тренировки по боксу, я не забываю про ноги и продолжаю совершенствовать свою технику, поэтому мне было не сложно переключиться на кикбоксинг в подготовке. Мы добавили удары ногами в парах и по лапам. Кикбоксинг остается моим базовым видом спорта, поэтому 15 июня с радостью продемонстрирую в Питере всю его красоту. Для меня это будет прекрасная возможность вернуться в кикбоксинг и продемонстрировать свои навыки для огромной аудитории. Мне приятно, что меня высоко оценивают и ставят в главный поединок вечера, и я постараюсь продемонстрировать все, что умею», — цитирует Туйнова MMA.Metaratings.ru.

Соперником Туйнова станет китаец Тан Хаофен. Турнир пройдет 15 июня. На профессиональном ринге 25-летний спортсмен провел 52 боя, в 47 из которых одержал победы.