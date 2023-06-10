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Сегодня, 18:34

Корешков заявил, что Шлеменко выйдет на бой с Оливейрой в лучшей форме

Алина Савинова
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Российский боец Андрей Корешков рассказал, как проходит подготовка его тренера и спарринг-партнера Александра Шлеменко к поединку с бразильцем Алексом Оливейрой.

«Подготовка идет нормально. Мы готовимся вместе и делаем схожую работу. У нас небольшой разброс по датам, поэтому мы помогаем друг другу, чем можем. Его форму я оцениваю, как хорошую. Мы работаем с ним над многими качествами, и я думаю, что его форма в этом бою будет одной из лучших. Соперник непростой. У Оливейры хороший и большой опыт. Он дрался с разными соперниками и побеждал многих известных бойцов. После того, как он ушел из UFC, он выиграл последние поединки за его пределами. Бой будет непростым и интересным», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Шлеменко и Оливейрой состоится 21 июля на турнире Shlemenko FC 8 в Омске. На счету россиянина 77 боев в ММА, 61 победа, 15 поражений, 1 ничья, и 1 поединок был признан несостоявшимся. В активе бразильца 23 победы, 13 поражений, 1 ничья и 2 несостоявшихся боя.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-shlemenko-vyidet-na-boi-s-oliveiroi-v-luchshei-forme-257752/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Александр Шлеменко
Андрей Корешков
ММА
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