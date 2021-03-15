Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе, ныне 4-й номер легкого веса Даррен Тилл восхищен уровнем борьбы Ислама Махачева.

«Ислам — наверное, лучший грэпплер, которого я видел в своей жизни. Господи, это давление сверху, он даже не бьет, а просто задавливает тебя, просто посмотрите, как он работает плечами и бедрами и перекладывает вес своего тела из одной стороны на другую. Честно говоря, это выглядит просто феноменально.

Я большой фан Чарльза Оливейры, конечно, нельзя забывать и Дастина, весь топ-5 легкого — очень хорош, но Ислам определенно не уступает им в уровне. Я думаю, он может стать чемпионом", -сказал Тилл в интервью подкасту «Low Kick MMA».

7 марта Махачев задушил Дрю Добера в 3-м раунде поединка главного карда UFC 259.

(Никита Горшенин)