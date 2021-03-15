Камил Гаджиев рассказал, стоит ли ожидать появления Александра Емельяненко на турнире памяти Владимира Воронова

16 марта в Москве состоится турнир памяти легендарного тренера Владимира Воронова, который воспитал многих известных бойцов, в том числе братьев Емельяненко — Федора и Александра.

В интервью «СЭ» президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, будет ли присутствовать Александр Емельяненко на этом мероприятии.

«Александра не приглашал. Вообще, наверное, эту функцию больше брал на себя Антон Фетисов — наш организатор из компании «Донской атаман». Это если говорить о людях, которые представляли школу Воронова. Но сейчас Саша (Александр Емельяненко), как мне кажется, — не ходок. Ну, видно же, что Саша потихоньку-потихоньку шаг за шагом приходит в себя, выходит на нормальные рельсы, но пока до хорошего состояния далеко», — сказал Гаджиев.

В главном событии турнира памяти Владимира Воронова, организованного лигой AMC Fight Nights в партнерстве с промоутерской компанией «Донской атаман», в клетке сразятся россиянин Алексей Махно и боец из Черногории Васо Бакошевич.

(Ислам Бабаджанов)