Тайсон Фьюри помогал Аспиналлу готовиться к бою с Волковым

Британский боец UFC Том Аспиналл (11-2) в преддверии поединка против Александра Волкова (34-9) рассказал о помощи со стороны чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри помогал мне по части психологии. Честно говоря, я во многом стал лучше. Мои навыки, мой бокс стали лучше. Но больше всего я улучшил психологию. Хочу поблагодарить за это Тайсона. Он полностью изменил мою карьеру, мои перспективы в боевых единоборствах», — признался Аспиналл MMA Fighting.

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире «UFC Fight Night 204» в Лондоне.