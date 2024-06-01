Корешков считает, что Порье нельзя сбрасывать со счетов в бою с Махачевым

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал о преимуществе Дастина Порье в бою с Исламом Махачевым.

— Нельзя сбрасывать его со счетов. Порье — левша и будет драться против левши. Это маленькое преимущество. Как показывает практика, с левшами он дерется неплохо. Ему удобно отбивать переднюю ногу, входить и выходить в размены на руках. Порье будет очень опасен в стойке. Исламу не стоит заигрываться, это может сыграть плохую шутку, — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.