Экс-временный чемпион UFC в легком весе из США Дастин Порье подерется за титул с действующим российским чемпионом дивизиона Исламом Махачевым на турнире UFC 302 2 июня. Бойцы сразятся в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал-центр». Их поединок возглавит вечер ММА. Он начнется в 07.00 мск.

Смотреть трансляцию боя Махачев — Порье можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». В прямом эфире главное событие вечера смешанных единоборств в США также покажут по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с боями Махачев — Порье, Шон Стриклэнд — Пауло Коста и другими.

На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего американца по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию