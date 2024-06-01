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Махачев — об инциденте с Порье: «Он извинился, но я все равно финиширую его»

Алина Савинова
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Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал об инциденте с американцем Дастином Порье, который произошел во время первой дуэли взглядов после пресс-конференции 30 июня.

Американский боец произнес оскорбительное слово в адрес Махачева, и тот был готов отвестить ему пощечину. Финальную битву взглядов перед боем спортсмены провели в ночь на 1 июня.

Ислам Махачев и&nbsp;Дастин Порье. Махачев и Порье за день до боя UFC 302: оба уложились в вес и провели финальную дуэль взглядов. Онлайн-трансляция

«Дастин сказал несколько плохих слов на пресс-конференции. Но на церемонии взвешивания мы все уладили. Он извинился и сказал, что я не так его понял. Я уважаю Порье. Это легенда нашего спорта. Но я финиширую его», — цитирует Махачева ESPN.

Поединок между Махачевым и Порье станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет в ночь с 1 на 2 июня. Бойцы показали одинаковый вес на официальной процедуре взвешивания — 70,3 кг.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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