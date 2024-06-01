Махачев: «Осталось выйти в октагон, завтра всех порадую»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев пообещал порадовать болельщиков перед боем с Дастином Порье.

«Всех привествую. Прошли все официальные процедуры, взвешивание и все такое. Осталось просто выйти в октагон. Завтра всех порадую. Всем болельщикам большое спасибо», — сказал Махачев в обращении в социальных сетях.

В пятницу, 31 мая, в Ньюарке (США) прошла официальная процедура взвешивания бойцов перед турниром UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня. Поединок между Махачевым и Порьем станет главным событием вечера.