Тактаров: «У Порье лучшее время позади. Только разговоры, что он неожиданно что-то покажет»

Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье на турнире UFC 302.

«У Порье лучшее время позади. Только разговоры, что он неожиданно что-то покажет. Махачев обещает закончить гильотиной? Слишком много слов. Видимо, Порье как-то задал это все. На самом деле, бой правда неинтересный. UFC сделали промашку с этим боем. Не было другого варианта, сейчас пытаются раскрутить», — сказал Тактаров «СЭ».

Бой между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.