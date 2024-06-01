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Сегодня, 19:30

Ислам Махачев — Дастин Порье: кто покажет трансляцию боя UFC 302 в прямом эфире

Бой UFC 302 Махачев — Порье покажут на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото UFC Russia, Telegram

Около 07.00 мск 2 июня начнется поединок турнира UFC 302 между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Их бой состоится в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) на территории арены «Пруденшал-центр». Он пройдет в формате пяти раундов по пять минут.

Главное событие вечера ММА в США покажут в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 05.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

Смотреть поединок Махачев — Порье также можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

32-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. У россиянина в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. На счету 35-летнего Порье по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Американец является экс-временным чемпионом UFC в легком весе.

UFC 302: основная информация о турнире с кардом боев, прогнозами экспертов и статистикой

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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