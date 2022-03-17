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«Если я выйду на улицу, меня пристрелят». Дана Уайт рассказал об угрозах расправой

Президент UFC Дана Уайт рассказал об угрозах за борьбу с пиратством
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Дана Уайт.
Фото Getty Images

Глава UFC Дана Уайт рассказал историю, как однажды в Мемфисе ему угрожали физической расправой за то, что он мешал людям нелегально транслировать шоу UFC.

«Мы нашли много людей и привлекли их к ответственности, — приводит слова Уайта издание Bloody Elbow. — Были люди, чьи бары незаконно показывали шоу UFC.

Однажды мы были в Мемфисе и участвовали в программе Lookin For Fight. Там был парень, чей бар понес убытки из-за всей этой ситуации с пиратством. Он сказал мне, что если я выйду на улицу, то меня там же пристрелят".

С 2012 года Уайт активно ведет антипиратскую кампанию. В 2014 году ему удалось найти нарушителя и отсудить у него 12 тысяч долларов.

Дана Уайт
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