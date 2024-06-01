SFC 10: время начала и где смотреть бои Шлеменко и Олейника

Турнир Shlemenko Fighting Championship 10 пройдет в субботу, 1 июня, в Омске на «G-Drive Арене». Начало вечера смешанных единоборств — в 16:00 по московскому времени.

Видеотрансляция турнира пройдетна YouTube-канале Александра Шлеменко, в социальных сетях SFC и на омском телеканале «12 канал», который доступен и в сети интернет.

В главном поединке вечера сразятся россиянин Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер. В со-главном бою встретятся российский боец Алексей Олейник и бразилец Винисиус Морейра.

Главный кард

Александр Шлеменко (64-15-1, Россия) — Кертис Миллендер (22-9-0, США);

Алексей Олейник (61-18-1, Россия) — Винисиус Морейра (12-8-0, Бразилия);

Александр Осетров (14-4-1, Россия) — Фабрисио Соарес (14-2-0, Бразилия);

Абдул Гайирбегов (18-4-1, Россия) — Махьяр Рафии (5-1-0, Иран);

Дмитрий Веженко (5-2-0, Россия) — Денис Черкасов (6-5-0, Россия).