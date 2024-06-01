Тюлюлин: «Копылов победит Алмейду, он более техничный и подвижный»

Боец UFC Денис Тюлюлин оценил уровень Сезара Алмейды, который проведет поединок против Романа Копылова на турнире UFC 302.

«Я знаю Алмейду. Это не особо подвижный ударник. По крайней мере, он был таким года два назад, когда я видел его в Лас-Вегасе. Думаю, это удобный бой для Копылова. Рома передвижной и чувствительный, а Сезар более стоячий. Да, он может идти вперед, оказывает давление и не боится размениваться, но это не имеет значения, потому что Рома техничнее и подвижнее. Рома будет разбивать с дистанции и не давать подойти к себе. Даже если предположить, что Алмейда захочет бороться, то точно не после рукопожатия в начале боя. Значит, до этого момента его уже поднабьют, потыкают и дойти до борьбы будет тяжелее. Думаю, Копылов победит», — цитирует Тюлюлина «РБ Спорт».

На счету 32-летнего Копылова 12 побед и 3 поражения в ММА. В активе 36-летнего Алмейды пять побед в пяти поединках.

Турнир UFC 302 пройдет в ночь с 1 на 2 июня в американском городе Ньюарк на арене «Пруденшал-центр».