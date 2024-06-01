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Корешков назвал фаворита в бою Порье с Махачевым

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков назвал фаворита в бою Дастина Порье с Исламом Махачевым. Поединок пройдет 2 июня на UFC 302.

«Стилистически на бумаге фаворит — Махачев. Но у Порье очень тяжелый удар. Достаточно одного-двух хороших попаданий. Мы видели попадание в бою с Хабибом, когда его не сильно, но потрясло. Порье много раз показывал мощный удар во многих поединках — и с Гейджи, и с Макгрегором, и в последнем с Сен-Дени. Это боец такого уровня, у которого есть преимущество над всеми в каждом ударе. Он бьет быстро и тяжело, у него интересная траектория ударов, он выбрасывает их с разных углов и доносит до цели очень жестко. Это феноменальный ударник. Интересно посмотреть, что он может противопоставить Исламу. Шансы у него есть», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) 2 июня. Поединок станет главным событием вечера ММА, который пройдет на арене «Пруденшал-центр». Он начнется около 07.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-mahachev-favorit-no-por-e-dostatochno-odnogo-dvuh-udarov/
Андрей Корешков
Дастин Порье
Ислам Махачев
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