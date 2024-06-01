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Вартанян: «Возможно, в августе проведу бой в Казахстане»

Владислав Корегин
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о своих дальнейших планах в карьере.

«Есть новости. Возможно, проведу бой в Казахстане в августе. Пока неизвестно. Идут переговоры. Организация «Наше Дело». UFC пока на паузе, да», — цитирует Вартаняна Legalbet.kz.

В своей карьере 32-летний Вартанян одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.

6 марта 2024 года россиянин победил Дамира Исмагулова из Казахстана в поединке по правилам кикбоксинга на турнире «Наше Дело» в Санкт-Петербурге.

Источник: Legalbet.kz
Эдуард Вартанян
ММА
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