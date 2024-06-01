Бой между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Дастином Порье пройдет утром 2 июня. Поединок станет главным событием турнира UFC 302. Вечер ММА состоится в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) на арене «Пруденшал-центр». Начало турнира — в 01.00 мск.

Поединок между Махачевым и Порье начнется около 07.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию боя в прямом эфире и бесплатно можно будет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Бой Порье — Махачев также покажут по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего россиянина Махачева в профессиональном ММА — 25 побед и одно поражение. 35-летнего американца Порье в смешанных единоборствах — 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 302 с боями Махачев — Порье, Шон Стрикленд — Паулу Коста и других поединков.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».