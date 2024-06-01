В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 302. В главном событии вечера ММА чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье. Турнир состоится на территории «Пруденшал-центр». Начало — в 01.00 мск.

На турнире UFC 302 пройдет 12 поединков. «СЭ» публикует информацию о карде вечера смешанных единоборств и времени начала боев (по московскому времени).

Полный кард UFC 302

Ранний предварительный кард

Предварительный кард

Основной кард

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с главными событиями боев Махачев — Порье, Стрикленд — Коста и других поединков.

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