UFC 302 Махачев — Порье: кард турнира и время начала боев
Турнир UFC 302 начнется в 01.00 мск 2 июня
В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 302. В главном событии вечера ММА чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье. Турнир состоится на территории «Пруденшал-центр». Начало — в 01.00 мск.
На турнире UFC 302 пройдет 12 поединков. «СЭ» публикует информацию о карде вечера смешанных единоборств и времени начала боев (по московскому времени).
Полный кард UFC 302
Ранний предварительный кард
- 01.30. Митч Рапосо (США, 9-1) — Андре Лима (Бразилия, 8-0): наилегчайший вес
- 02.00. Айлин Перез (Аргентина, 9-2) — Джозелин Эдвардс (Панама, 13-5): женский легчайший вес
- 02.30. Микки Галл (США, 7-5) — Бассил Хафез (США, 8-4-1): полусредний вес
Предварительный кард
- 03.00. Филип Роу (США, 10-4) — Джейк Мэттьюз (Австралия, 19-7): полусредний вес
- 03.30. Грант Доусон (США, 20-2-1) — Джо Солеки (США, 13-4): легкий вес
- 04.00. Жаилтон Алмейда (Бразилия, 20-3) — Александр Романов (Молдова, 17-2): тяжелый вес
- 04.30. Роман Копылов (Россия, 12-3) — Сезар Алмейда (Бразилия, 5-0): средний вес
Основной кард
- 05.00. Рэнди Браун (Ямайка, 18-5) — Элизеу Залески (Бразилия, 24-7-1): полусредний вес
- 05.30. Нико Прайс (США, 15-7) — Алекс Мороно (США, 24-9-0-1): полусредний вес
- 06.00. Кевин Холланд (США, 26-10) — Михал Олексейчук (Польша, 19-7): средний вес
- 06.30. Шон Стриклэнд (США, 28-6) — Пауло Коста (Бразилия, 14-3): средний вес
- 07.00. Ислам Махачев (Россия, 25-1) — Дастин Порье (США, 30-8): легкий вес, бой за пояс чемпиона
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с главными событиями боев Махачев — Порье, Стрикленд — Коста и других поединков.
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