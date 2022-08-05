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5 августа, 23:41

Святослав Коваленко победил удушающим приемом Сашу Стоуна в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
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5 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел бой по правилам смешанных единоборств между двумя популярными блогерами — Святослав Коваленко разделит клетку с Сашей Стоуном.

Коваленко одержал досрочную победу во втором раунде. Коваленко провел успешный удушающий прием против соперника.

Напомним, главным событием мероприятия станет поединок между американским бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном и россиянином Вячеславом Дациком.

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