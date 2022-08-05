Святослав Коваленко победил удушающим приемом Сашу Стоуна в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

5 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел бой по правилам смешанных единоборств между двумя популярными блогерами — Святослав Коваленко разделит клетку с Сашей Стоуном.

Коваленко одержал досрочную победу во втором раунде. Коваленко провел успешный удушающий прием против соперника.

Напомним, главным событием мероприятия станет поединок между американским бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном и россиянином Вячеславом Дациком.