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Сегодня, 10:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дацик — Монсон и другие бои: основной кард и прямая трансляция

Читать «СЭ» в
Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пятницу, 5 августа, впервые по правилам ММА состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Основной кард турнира

Вячеслав Дацик — Джефф Монсон

Гаджи Автомат Наврузов — Фернандо Родригес

Святослав Коваленко — Саша Стоун

Николай Чибисов — Андрей Ефимов

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет сегодня в Москве. Его поединки телеканал покажет в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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