«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дацик — Монсон и другие бои: основной кард и прямая трансляция
В пятницу, 5 августа, впервые по правилам ММА состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Основной кард турнира
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон
Гаджи Автомат Наврузов — Фернандо Родригес
Святослав Коваленко — Саша Стоун
Николай Чибисов — Андрей Ефимов
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет сегодня в Москве. Его поединки телеканал покажет в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.
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