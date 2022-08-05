«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дацик — Монсон и другие бои: основной кард и прямая трансляция

В пятницу, 5 августа, впервые по правилам ММА состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Основной кард турнира

Вячеслав Дацик — Джефф Монсон

Гаджи Автомат Наврузов — Фернандо Родригес

Святослав Коваленко — Саша Стоун

Николай Чибисов — Андрей Ефимов

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет сегодня в Москве. Его поединки телеканал покажет в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.