Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова

Боец Николай Чибисов по прозвищу Чибис единогласным решением судей победил Андрея Ефимова, более известным под псевдонимом Ушу Мастер, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок продлился все три отведенных раунда. Бой прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

В их первом поединке, который состоялся в кулачной лиге Top Dog, победу нокаутом одержал Чибисов.

Первоначально Чибисов готовился к поединку против другого соперника. Он рассчитывал сразиться с Фаридом Ядуллаевым, который выбыл из боя, поэтому его заменил на коротком уведомлении Андрей Ефимов.