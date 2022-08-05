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5 августа, 23:25

Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец Николай Чибисов по прозвищу Чибис единогласным решением судей победил Андрея Ефимова, более известным под псевдонимом Ушу Мастер, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок продлился все три отведенных раунда. Бой прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

В их первом поединке, который состоялся в кулачной лиге Top Dog, победу нокаутом одержал Чибисов.

Первоначально Чибисов готовился к поединку против другого соперника. Он рассчитывал сразиться с Фаридом Ядуллаевым, который выбыл из боя, поэтому его заменил на коротком уведомлении Андрей Ефимов.

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