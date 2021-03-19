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Стерлинг посмеялся над Яном: сделал фото с поясом UFC и пост на русском языке

04:31
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в Instagram посмеялся над Петром Яном. Американец опубликовал снимок с чемпионским поясом и написал текст на русском языке.

«Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса», — написал Стерлинг.

Публикация от Aljamain Sterling (@funkmastermma)

Напомним, Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение.

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