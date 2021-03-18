Шлеменко считает, что Чендлер пытается взять Хабиба на понт

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что боец UFC, экс-чемпион Bellator в легковесном дивизионе Майкл Чендлер вызвал на поединок действующего обладателя пояса в весовой категории до 70 кг Хабиба Нурмагомедова.

«Не вижу смысла Хабибу возвращаться ради этого боя, — сказал Шлеменко «СЭ». — Кому это, кроме самого Чендлера, интересно? Ему, как минимум, нужно выиграть титул в отсутствие Хабиба. Если его защитит, то тогда это будет звучать авторитетно. Может быть, там и финансовый интерес будет».

На данный момент Шлеменко не видит предпосылок для возвращения Хабиба.

«Чендлер сейчас никто. Топ-5 UFC вызывает Хабиба, лучшего в этом весе. На его месте я бы устроил бой с Исламом Махачевым. Победив его, тогда можно бросать вызов. Грубо говоря, он просто пытается взять на понт Хабиба», — добавил Шлеменко.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы в 29-м бою над Джастином Гэтжи.

(Екатерина Звенигородская)