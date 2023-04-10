Эномото рассказал, что долго добивался реванша со Шлеменко

Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото поделился эмоциями перед реваншем с Александром Шлеменко.

«Конечно, я счастлив. Такое почти не случается, и за последние девять лет я много раз пытался добиться этого реванша. Если честно, я не верил, что у меня получится организовать реванш. Я понятия не имею, как у меня получилось, но это круто», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.