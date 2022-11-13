Сестра Алекса Перейры хочет пойти по стопам своего брата

Алина Перейра, сестра нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1), надеется повторить путь брата. Алина выступала в Glory Kickboxing, и в ноябре ей предстоит дебютный бой в ММА.

«Я с самого начала шла по стопам брата, — сказала Алина в интервью MMA Fighting. — Я подписываю контракт с тем промоушеном, где он уже дрался. Куда бы он ни пошел, я иду вслед за ним. Так что мой дебют в ММА — это не новость. Я поняла, что перейду в ММА, как только он там дебютировал».

Перейра проведет первый бой по ММА против Хелены Перальты (5-3) 18 ноября на LFA 147 в городе Слоан, США.