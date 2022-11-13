Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

13 ноября, 16:03

Сестра Алекса Перейры хочет пойти по стопам своего брата

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Алина Перейра, сестра нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1), надеется повторить путь брата. Алина выступала в Glory Kickboxing, и в ноябре ей предстоит дебютный бой в ММА.

«Я с самого начала шла по стопам брата, — сказала Алина в интервью MMA Fighting. — Я подписываю контракт с тем промоушеном, где он уже дрался. Куда бы он ни пошел, я иду вслед за ним. Так что мой дебют в ММА — это не новость. Я поняла, что перейду в ММА, как только он там дебютировал».

Перейра проведет первый бой по ММА против Хелены Перальты (5-3) 18 ноября на LFA 147 в городе Слоан, США.

Алекс Перейра
UFC
0
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт отреагировал на освобождение Кейна Веласкеса

Порье согласился с Хабибом по поводу своего следующего возможного соперника
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости