Порье согласился с Хабибом по поводу своего следующего возможного соперника

Американский боец UFC Дастин Порье согласился с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу следующего возможного противника.

Ранее россиянин предложил 33-летнему Порье провести бой против Бенеила Дариуша.

«В этом есть много смысла. Бенеил идет на серии из побед, он одолел несколько жестких парней и великолепно смотрелся в этих поединках. Посмотрим, я не против этого боя. Но в конечном счете, это зависит от UFC и от сроков моего возвращения в октагон», — приводит слова Порье пресс-служба UFC.

В своем последнем бою 13 ноября Порье победил соотечественника Майкла Чендлера удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).