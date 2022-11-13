Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

13 ноября, 19:00

Порье согласился с Хабибом по поводу своего следующего возможного соперника

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский боец UFC Дастин Порье согласился с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу следующего возможного противника.

Ранее россиянин предложил 33-летнему Порье провести бой против Бенеила Дариуша.

«В этом есть много смысла. Бенеил идет на серии из побед, он одолел несколько жестких парней и великолепно смотрелся в этих поединках. Посмотрим, я не против этого боя. Но в конечном счете, это зависит от UFC и от сроков моего возвращения в октагон», — приводит слова Порье пресс-служба UFC.

В своем последнем бою 13 ноября Порье победил соотечественника Майкла Чендлера удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

Дастин Порье
Майкл Чендлер
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Шоу Плющенко лучше этапов «Гран-при»? В Москве собралась полная арена «Динамо», где Трусова и Кондратюк катались под Киркорова
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сестра Алекса Перейры хочет пойти по стопам своего брата

Хабиб сделал заявление о бое Махачева с Волкановски
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости